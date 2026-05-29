Fin de semana fresco en Villa Carlos Paz, sin lluvias y tardes de hasta 18°

El SMN anticipa un cierre de semana sin precipitaciones importantes en Villa Carlos Paz y Punilla. El viernes tendrá apenas una chance mínima en el arranque, mientras que sábado y domingo se perfilan sin lluvias, con máximas de entre 17° y 18°.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra un fin de semana tranquilo, con cielo mayormente nublado o algo nublado por momentos, temperaturas frescas y muy baja probabilidad de precipitaciones.
Para este viernes 29, la jornada tendrá apenas una chance mínima de lluvia en el arranque, dentro de un rango de 0–10%, pero luego el pronóstico marca 0% para la tarde y la noche. La temperatura irá desde unos 9° hasta una máxima de 18°, con valores cercanos a 14° hacia el cierre del día. El viento será leve, entre 0–2 km/h y 7–12 km/h.
El sábado 30 se mantendrá sin lluvias previstas durante todo el día. La mañana arrancará fresca, con registros cercanos a 9°, y la temperatura subirá hasta una máxima de 17° durante la tarde. Hacia la noche, el termómetro quedará alrededor de 13°, con viento suave a moderado, entre 7–12 km/h y 13–22 km/h.
Para el domingo 31, el SMN también indica 0% de precipitaciones. La jornada comenzará con unos 10° y alcanzará una máxima de 18°, con viento leve de 7–12 km/h.
El rasgo dominante del finde será el ambiente fresco, más que la posibilidad de lluvia. Las tardes serán relativamente agradables, pero sin un repunte marcado de temperatura.