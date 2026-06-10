Denuncias por abusos en un jardín: renunció el representante legal de la escuela y el Arzobispado apartó de la parroquia al sacerdote señalado

La decisión fue comunicada en medio de la causa por presuntos abusos en el colegio parroquial de barrio La Quinta. Tras la renuncia del representante legal Luciano Freytes Varela, asumirá Guillermo Buitrago. Además, el sacerdote Pablo Nassif quedará como administrador parroquial de la parroquia Niño Dios.

El Arzobispado de Córdoba dispuso el cese preventivo del presbítero Alejandro Nicola en su oficio de párroco de la parroquia Niño Dios, de Villa Carlos Paz, en medio de la causa que investiga presuntos abusos en el colegio parroquial de barrio La Quinta.

La medida fue comunicada este miércoles por la Iglesia cordobesa y representa un nuevo dato institucional de peso en una situación que viene escalando tanto en el ámbito judicial como dentro de la comunidad educativa.

Según informó el Arzobispado, el cardenal Ángel Sixto Rossi dispuso el cese preventivo de Nicola “por razones de índole pastoral”, aunque aclaró que esa decisión no implica un adelanto de opinión sobre los hechos que se investigan en la Justicia.

En el mismo comunicado, se informó que el presbítero Pablo Nassif, actual párroco de Nuestra Señora del Carmen, también de Villa Carlos Paz, asumirá como administrador de la parroquia Niño Dios.

La decisión amplía el apartamiento preventivo que ya había sido informado respecto del ámbito escolar y alcanza ahora al rol parroquial de Nicola, quien fue señalado en las denuncias presentadas por familias de la institución.

Renuncia del representante legal

El comunicado del Arzobispado también confirmó otro movimiento relevante: ante la renuncia de quien se desempeñaba como representante legal del establecimiento educativo, asumirá en ese cargo Guillermo Buitrago.

La renuncia de Luciano Freytes Varela había sido comunicada este miércoles a los docentes del Centro Parroquial de Educación y Cultura Margarita A. de Paz mediante una nota interna firmada por los equipos directivos.

“El Representante Legal, Luciano Freytes Varela, ha presentado su renuncia indeclinable a su cargo”, señala el mensaje enviado al personal docente.

En esa comunicación, las autoridades indicaron que la decisión se daba “acompañando acciones conjuntas que se deben tomar en relación al momento institucional” y pidieron sostener “la calma y el acompañamiento para el cuidado de todos”.

La salida de Freytes Varela se produce en un contexto de fuerte tensión. El ahora exrepresentante legal había sido cuestionado por familias denunciantes por el manejo inicial de la situación y por actitudes que consideraron intimidatorias durante los primeros momentos de la causa.

Cinco denuncias y una marcha frente a Tribunales

La causa se encuentra bajo investigación de la Fiscalía de Instrucción N° 3 de Villa Carlos Paz, a cargo de Jorgelina Gómez. Allí fueron unificadas cuatro denuncias previas por presuntos hechos ocurridos en el ámbito del jardín.

En los últimos días, el expediente sumó una quinta denuncia, que se agrega a las anteriores. Según la información conocida hasta el momento, el nuevo caso involucra a un niño del turno mañana cuya familia no tendría vínculo con los anteriores denunciantes.

Las familias vienen reclamando que se profundicen las medidas probatorias y se defina la situación procesal del sacerdote señalado.

Hasta el momento, no se informó públicamente una imputación formal. En paralelo, la Justicia dispuso restricciones de contacto respecto de Nicola, mientras continúan las medidas vinculadas a testimonios, pericias y análisis del material aportado a la causa.

En este marco, familias de la comunidad educativa convocaron a una nueva movilización para este viernes 12 de junio, a las 12:30, frente a los Tribunales de Villa Carlos Paz, ubicados en Güemes 275.

Bajo la consigna “Nuestros niños hablaron. Ahora la Justicia tiene que actuar”, la convocatoria exige imputaciones y que se investigue la responsabilidad de todos los involucrados.

El reclamo retoma la movilización anterior realizada en mayo, cuando madres, padres, familiares y vecinos salieron a las calles de la ciudad para pedir avances en la investigación, medidas de protección para las infancias y respuestas institucionales frente a las denuncias.

Una situación institucional cada vez más compleja

Desde la Junta Arquidiocesana de Educación Católica habían señalado que la institución cuenta con protocolos específicos para este tipo de situaciones y que el establecimiento se puso a disposición de la Justicia desde la primera denuncia. También indicaron que la Oficina de Prevención de Abusos y Cuidado de Víctimas fue informada de la situación y se encuentra interviniendo según sus competencias.

Las familias denunciantes, sin embargo, sostienen que los relatos de los niños, dibujos, testimonios y abordajes terapéuticos incorporaron elementos que deben ser investigados con urgencia. También cuestionan la demora en el avance de la causa y piden medidas concretas para resguardar a los alumnos.

El nuevo comunicado del Arzobispado, la renuncia del representante legal y la designación de nuevas autoridades muestran el nivel de complejidad que alcanzó el caso dentro de la institución religiosa y educativa.

La marcha de este viernes buscará mantener visible el reclamo y volverá a concentrarse en tres ejes: celeridad judicial, protección efectiva de las infancias y esclarecimiento de los hechos investigados.