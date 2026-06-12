Denuncias por abusos en un jardín: citan a comparecer al sacerdote señalado y las familias hablan de “un gran avance”

La abogada de una de las familias denunciantes confirmó que la Fiscalía citó a Alejandro Nicola en los términos del artículo 80 del Código Procesal Penal, instancia que consideró como el paso previo a una posible imputación. Además, se conoció que la fiscal Jorgelina Gómez dispuso nuevas pericias sobre el sacerdote. La novedad se produjo mientras familiares y vecinos marchaban frente a los Tribunales de Villa Carlos Paz para reclamar avances en la causa por presuntos abusos sexuales infantiles.

La causa por presuntos abusos sexuales infantiles en el colegio parroquial de barrio La Quinta, en Villa Carlos Paz, sumó este viernes novedades judiciales relevantes: el sacerdote Alejandro Nicola, señalado en las denuncias, fue citado a comparecer en los términos del artículo 80 del Código Procesal Penal, y la fiscalía dispuso nuevas pericias psiquiátricas y psicológicas sobre su persona.

La información sobre la citación fue confirmada por la abogada Macarena Martín Ubiergo, representante de una de las familias denunciantes, en diálogo con VillaNos Radio, en el marco de una jornada marcada por una nueva movilización frente a los Tribunales de Villa Carlos Paz.

Según explicó la letrada, la convocatoria no implica todavía una imputación formal, pero constituye una instancia previa de importancia dentro del proceso.

“Recién hoy nos respondió la fiscalía. No directamente que lo ha imputado, pero sí que lo citan a comparecer en virtud del artículo 80 del Código Procesal Penal”, señaló Martín Ubiergo.

Y precisó: “Eso implica que, cuando vos estás investigado o ya vas a ser imputado, tenés que comparecer con un abogado, designar un abogado defensor para que justamente te represente en la causa”.

Para la abogada, se trata de un avance significativo después de meses de reclamos. “Si bien no han determinado o decretado de manera directa la imputación, ya es el paso previo para que te notifiquen de tu imputación”, sostuvo.

Consultada sobre si hasta ahora el sacerdote había sido convocado a declarar, fue categórica: “Jamás. Nunca. Así que la verdad que es un gran avance”.

Nuevas pericias sobre Nicola

Como parte de las medidas dispuestas en el expediente, también se conoció que este viernes la fiscal Jorgelina Gómez ordenó la realización de pericias psiquiátrica y psicológica sobre Alejandro Nicola.

La medida prevé la intervención interdisciplinaria de profesionales forenses para evaluar el estado de sus facultades mentales, posibles alteraciones de orden psiquiátrico y su capacidad para comprender la criminalidad del hecho investigado durante el período bajo análisis.

También se deberá determinar si representa un riesgo grave, cierto e inminente para sí mismo o para terceros.

Además, se dispuso una pericia psicológica complementaria orientada a evaluar su estado cognitivo y emocional actual, su nivel intelectual, la estructura de personalidad, características vinculadas a su personalidad sexual y posibles indicadores de ocultamiento, fabulación o impulsividad relacionados con el hecho investigado.

Una marcha frente a Tribunales

Las novedades se conocieron el mismo día en que familiares, vecinos y personas que acompañan a las familias denunciantes realizaron una nueva protesta frente a los Tribunales de Villa Carlos Paz, ubicados en Güemes 275.

La movilización se desarrolló este viernes 12 de junio, desde las 12:30, bajo la consigna “Nuestros niños hablaron. Ahora la Justicia tiene que actuar”.

El reclamo central fue pedir avances judiciales y la imputación del sacerdote señalado, en una causa que ya reúne cinco denuncias por presuntos hechos ocurridos en el ámbito del jardín de infantes del Centro Parroquial de Educación y Cultura Margarita A. de Paz.

La protesta no fue un hecho aislado, sino la continuidad de un reclamo que comenzó con las primeras denuncias, se fortaleció con una movilización realizada en mayo desde el Reloj Cucú hacia el establecimiento educativo, y ahora se trasladó directamente a Tribunales con un pedido más concreto: que la investigación avance hacia definiciones procesales.

Los ejes de la convocatoria volvieron a concentrarse en la celeridad de la investigación, la protección de las infancias involucradas, el esclarecimiento de los hechos denunciados, el avance en las imputaciones y la investigación de posibles responsabilidades institucionales y judiciales.

“Nos llega un poco de esperanza”

Durante la entrevista, Gustavo y Fernanda, padres de una de las familias denunciantes, expresaron la mezcla de alivio, cautela y expectativa con la que recibieron la noticia.

“La verdad que esto pasó hace cinco minutos. Nos alegra, nos llega un poco de esperanza, ya que todo esto venía tan trabado y ni siquiera nunca lo habían llamado a declarar”, señaló Gustavo.

El padre remarcó que, después de meses de reclamo, la citación aparece como una primera respuesta judicial. “Esto ya para nosotros es algo. Es una respuesta de la Justicia que tanto pedimos”, afirmó.

También dijo sentirse agradecido con la fiscal Jorgelina Gómez, con quien la familia se había reunido previamente. “Ayer en la reunión no nos pudo decir mucho. Creo que con esto nos está diciendo algo y podemos empezar a creer en ella”, expresó.

Fernanda, por su parte, admitió que la noticia la tomó por sorpresa. “Estoy sin palabras. No caigo todavía. Después de tanta lucha, recibir una buena noticia por fin alivia un poco”, sostuvo.

El posible viaje y las medidas judiciales

Otro de los puntos mencionados durante la entrevista fue la versión sobre un eventual viaje al exterior del sacerdote señalado.

Consultada sobre las consecuencias que podría tener una imputación formal en ese contexto, Martín Ubiergo explicó que, si esa situación procesal se concretara, la fiscalía tendría herramientas para adoptar medidas restrictivas.

“De quedar imputado, en principio la fiscalía ya tendría la posibilidad de tomar las medidas pertinentes para evitar la salida del país de esta persona”, indicó.

Según la abogada, esa posibilidad se vincula con el eventual riesgo de fuga, aunque aclaró que todavía no hay una fecha fijada para la comparecencia. De todos modos, estimó que podría concretarse durante la próxima semana.

Cinco denuncias, cámaras Gesell y pericias

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción N° 3 de Villa Carlos Paz, encabezada por Jorgelina Gómez. Allí fueron acumuladas todas las denuncias vinculadas a presuntos hechos ocurridos en el ámbito del jardín.

Hasta el momento, según la información conocida públicamente, no se informó una imputación formal. La causa continúa con testimonios, pericias y otras medidas probatorias, mientras se mantienen restricciones de contacto respecto del sacerdote señalado.

Una de las novedades de los últimos días fue la incorporación de una quinta denuncia, que se suma a las cuatro anteriores. Según trascendió, correspondería a un niño del turno mañana cuya familia no tendría relación con los denunciantes previos.

Martín Ubiergo confirmó además que ya se realizaron tres cámaras Gesell y que restan otras dos. También indicó que se concretaron algunas pericias psicológicas sobre niños involucrados, aunque todavía falta completar esa parte del proceso.

Pedido para investigar otras responsabilidades

La abogada también explicó que el pedido presentado ante la fiscalía no se limita a la situación del sacerdote señalado.

Según detalló, dentro de la solicitud de imputación pidieron que se amplíe la investigación hacia otras personas que podrían haber tenido algún grado de responsabilidad en los hechos o en el manejo institucional posterior.

“Hemos hecho la solicitud de que se amplíe la investigación al resto de las personas que consideramos podrían estar vinculadas en todos estos hechos, ya sea que se responsabilicen por acción o por omisión”, explicó.

Y agregó que la posible responsabilidad por omisión apunta a quienes pudieron haber tomado conocimiento de situaciones graves y no actuaron en consecuencia. “No haber tomado ninguna medida y no haber activado ningún protocolo correspondiente ante la denuncia de hechos de tanta envergadura”, precisó.

En esa línea, las familias también vienen reclamando que se investigue el rol de autoridades institucionales y el tratamiento inicial que se dio a las denuncias.

Cambios en la institución y críticas de las familias

En paralelo al avance de la causa, el Arzobispado de Córdoba dispuso en los últimos días nuevas medidas institucionales.

El cardenal Ángel Sixto Rossi ordenó el cese preventivo de Alejandro Nicola en su oficio de párroco de la parroquia Niño Dios, por razones de índole pastoral, aunque aclaró que esa decisión no implica un adelanto de opinión sobre los hechos que investiga la Justicia.

Además, tras la renuncia del representante legal del Centro Parroquial Margarita A. de Paz, Luciano Freytes Varela, se informó que asumirá en ese cargo Guillermo Buitrago. En reemplazo de Nicola como administrador parroquial fue designado el presbítero Pablo Nassif, actual párroco de Nuestra Señora del Carmen, también de Villa Carlos Paz.

Para las familias denunciantes, esas decisiones llegaron tarde y fueron consecuencia de la presión social.

“Inicialmente el apartamiento de esta persona fue una burla por parte del arzobispo, porque no podía acercarse al jardín y a la primaria, pero podía seguir en la secundaria, seguir viviendo dentro de la institución y dando misa dentro de la institución”, cuestionó Gustavo.

Sobre la nueva medida, consideró que ahora sí implica un apartamiento más concreto, aunque volvió a remarcar su malestar por los tiempos institucionales. “Lo tomamos como algo absolutamente tarde y que es por la presión social, no por otra cosa”, sostuvo.

También se refirió a la renuncia del representante legal, a quien las familias venían cuestionando por el manejo inicial de la situación.

“Sabemos que también es él quien omitió muchas veces la toma de denuncia de los padres, las primeras y las segundas denuncias. Miró para otro lado, no activó protocolos”, afirmó.

Luis Juez se sumaría como querellante

En las últimas horas también trascendió que el senador nacional Luis Juez, en su rol de abogado penalista, se constituiría como querellante en representación de una de las familias denunciantes.

Según esa información, Juez se presentaría personalmente en Tribunales para solicitar una audiencia con la fiscal Jorgelina Gómez.

De confirmarse, su incorporación sumaría un nuevo elemento político y jurídico a una causa que ya concentra una fuerte atención pública en Villa Carlos Paz y en la provincia.

El acompañamiento social

La marcha de este viernes volvió a mostrar el acompañamiento de parte de la comunidad a las familias denunciantes. Para Gustavo, ese respaldo fue clave para sostener el reclamo y empujar respuestas.

“Es muy importante el apoyo de la gente. Es muy importante el apoyo de Carlos Paz. Estamos agradecidos a la gente”, señaló.

El padre remarcó que participaron personas conocidas y otras que no forman parte del círculo cercano de las familias, además de padres de la propia institución que se acercaron a manifestar su apoyo.

El reclamo, sostuvo, también busca proteger a los niños que todavía concurren al establecimiento. “No solamente hay un culpable, sino que hay más. Todavía están metidos en riesgo de que a esos chicos también les pase algo, porque estamos hablando de gente que ha omitido y ha ocultado situaciones”, planteó.

El caso continúa en etapa de investigación, pero la citación del sacerdote señalado y las nuevas pericias ordenadas por la fiscalía marcan un cambio en el cuadro de situación. Para las familias, es la primera señal concreta de avance después de meses de presentaciones, movilizaciones y pedidos públicos.

La protesta frente a Tribunales dejó en claro que el reclamo seguirá activo hasta que haya definiciones judiciales, protección efectiva para las infancias y esclarecimiento de las responsabilidades que puedan corresponder.