Fin de semana gris en Villa Carlos Paz: viernes fresco y sábado con lluvias probables

El SMN anticipa un fin de semana con tiempo variable en Villa Carlos Paz y Punilla. Este viernes 5 tendrá una máxima de 19° y baja chance de precipitaciones, mientras que el sábado 6 aparece como el día más húmedo, con probabilidades de lluvia de 40–70%. Para el domingo 7, el panorama mejora parcialmente, con 18° de máxima y ráfagas de 42–50 km/h.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra un cierre de semana fresco, con nubosidad y chances de precipitaciones más claras hacia el sábado.

Para este viernes 5, el tiempo se mantendrá mayormente tranquilo durante buena parte de la jornada. La probabilidad de precipitaciones será baja en la mañana (0–10%) y nula hacia la tarde (0%), con una temperatura que subirá desde unos 13° hasta una máxima de 19°. Hacia la noche, vuelve una chance acotada de lluvia, dentro del rango 10–40%, con valores cercanos a 17° y viento muy leve (0–2 km/h).

El sábado 6 será el tramo a seguir más de cerca. La jornada comenzará con una chance baja (0–10%) y temperaturas alrededor de 12°, pero desde la mañana la probabilidad subirá a 40–70% y se mantendrá en ese rango durante la tarde y la noche. La máxima será de 16°, con viento leve, entre 0–2 km/h y 7–12 km/h.

Para el domingo 7, el pronóstico muestra una mejora parcial. En la primera parte del día seguirá una chance de precipitaciones de 10–40%, con una temperatura cercana a 10°. Hacia la tarde/noche, la probabilidad bajará a 0–10%, con una máxima de 18°. El dato a observar estará en el viento, ya que se prevén ráfagas de 42–50 km/h.

El sábado concentra el escenario más húmedo del fin de semana, mientras que el domingo asoma algo más favorable, aunque con viento. No aparece un panorama de calor: las temperaturas se mantendrán frescas durante todo el período.