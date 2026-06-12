Mundial 2026: Canadá rescató un empate ante Bosnia en su debut

El seleccionado anfitrión igualó 1 a 1 en Toronto, en el arranque del Grupo B. Jovo Lukic abrió el marcador y Cyle Larin lo empató en el complemento.

Canadá debutó en el Mundial 2026 con un empate 1 a 1 ante Bosnia y Herzegovina, este viernes 12 de junio, en Toronto, en el inicio del Grupo B.

El equipo local tuvo más iniciativa en el arranque y buscó hacerse fuerte ante su gente, en el primer partido mundialista disputado en suelo canadiense. Sin embargo, Bosnia golpeó primero: a los 21 minutos, Jovo Lukic apareció tras un tiro de esquina y marcó el 1 a 0 para el conjunto europeo.

Canadá sintió el golpe, pero mantuvo la búsqueda. Le costó transformar la posesión en situaciones claras y chocó varias veces con una defensa bosnia firme, que sostuvo la ventaja durante buena parte del partido. Jonathan David tuvo una de las ocasiones más claras para el anfitrión, pero no logró definir.

La reacción llegó en el tramo final. A los 79 minutos, Cyle Larin, que había ingresado desde el banco, aprovechó una pelota peinada por Promise David y definió para poner el 1 a 1. El empate le dio impulso a Canadá, que fue por la victoria y estuvo cerca de conseguirla, aunque Bosnia resistió con una salvada clave de Sead Kolasinac sobre la línea.

Con este resultado, Canadá y Bosnia y Herzegovina sumaron su primer punto en el Grupo B, que se completará con el partido entre Qatar y Suiza.

En la próxima fecha, Bosnia y Herzegovina enfrentará a Suiza el jueves 18 de junio, a las 16:00 de Argentina, en Los Ángeles. Ese mismo día, Canadá jugará ante Qatar desde las 19:00 de Argentina, en Vancouver.