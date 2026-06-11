Valle Hermoso avanza con nuevas lomadas de burro y pidió cuidar las obras públicas

Los trabajos se desarrollan en barrio Santa Teresa y forman parte de las intervenciones destinadas a mejorar la seguridad vial en distintos sectores de la localidad.

La Municipalidad de Valle Hermoso informó que continúa avanzando con la construcción de nuevas lomadas de burro en distintos sectores de la localidad.

En esta etapa, las tareas se desarrollan en barrio Santa Teresa, como parte de las intervenciones orientadas a mejorar la seguridad vial y cuidar a quienes transitan por las calles del sector.

Desde el municipio señalaron que, lamentablemente, se registraron daños en algunos de los trabajos realizados, lo que afecta tanto el esfuerzo del personal como los recursos destinados a estas mejoras.

En ese marco, se pidió a la comunidad colaborar con el cuidado de las obras públicas y evitar acciones que puedan deteriorar las intervenciones ejecutadas.

La Municipalidad remarcó que cada obra realizada busca generar beneficios para vecinos y vecinas, por lo que su conservación requiere del compromiso de toda la comunidad.