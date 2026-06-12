Gispert propone cambios en el Consejo de la Magistratura para transparentar la selección de jueces

El legislador provincial Walter Gispert impulsó una modificación integral de la Ley N° 8802 para fortalecer la transparencia, reducir la discrecionalidad política y ampliar los mecanismos de control ciudadano en la selección de jueces, magistrados y funcionarios judiciales.

El legislador provincial Walter Gispert presentó un proyecto de ley para reformar de manera integral el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de Córdoba, con el objetivo de fortalecer la transparencia, la objetividad y el control ciudadano en los procesos de selección de magistrados y funcionarios judiciales.

La iniciativa propone modificar la Ley N° 8802 y avanzar hacia una modernización del sistema vigente, incorporando mecanismos orientados a reducir la discrecionalidad política, ampliar la representación social dentro del organismo y garantizar concursos más transparentes, equilibrados y sujetos a revisión.

Entre los principales cambios, el proyecto contempla una nueva integración del Consejo de la Magistratura, con la incorporación de representantes de universidades, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos seleccionados mediante procedimientos públicos.

Además, plantea limitar la influencia de sectores políticos y corporativos en la toma de decisiones y eliminar el voto doble de la presidencia del organismo.

La reforma también establece criterios objetivos y previamente definidos para la evaluación de antecedentes, fortalece el anonimato y la doble corrección de los exámenes escritos, reduce los márgenes de discrecionalidad en las entrevistas personales y dispone la transmisión pública de las instancias evaluativas.

Otro de los puntos centrales es la eliminación de cláusulas de irrecurribilidad que actualmente limitan la revisión de las decisiones adoptadas durante los concursos.

Según el proyecto, esa modificación busca garantizar el acceso al control judicial cuando existan situaciones de arbitrariedad, falta de transparencia o vulneración de derechos.

“La confianza de los cordobeses en la Justicia comienza por la forma en que se seleccionan quienes tienen la responsabilidad de impartirla. Necesitamos concursos transparentes, reglas claras y mecanismos que garanticen que los mejores perfiles accedan a los cargos judiciales, sin favoritismos ni condicionamientos políticos”, sostuvo Gispert.

El legislador remarcó que la propuesta apunta a fortalecer la independencia judicial y asegurar igualdad de oportunidades para quienes participan de los concursos.

“Esta reforma apunta a fortalecer la independencia judicial, garantizar igualdad de oportunidades para todos los postulantes y devolverle a la ciudadanía la certeza de que el mérito, la capacidad y la transparencia son los únicos criterios válidos para acceder a la magistratura”, agregó.

Según explicó Gispert, el proyecto busca adecuar el sistema de selección de magistrados a estándares actuales de transparencia pública, control republicano, debido proceso y acceso igualitario a la función pública.

La iniciativa se inscribe en un debate sensible para el funcionamiento institucional de la Provincia: cómo se eligen quienes luego tendrán la responsabilidad de administrar justicia.

Con ese eje, la propuesta plantea revisar la composición del organismo, transparentar las instancias evaluativas y limitar márgenes de decisión que, según el legislador, pueden afectar la confianza pública en los concursos judiciales.