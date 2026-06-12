Vecinos piden recuperar y poner en valor el histórico Canal de Riego de 1904

El Centro Vecinal Barrio El Canal presentó una nota al municipio para solicitar tareas urgentes de limpieza, mantenimiento y señalización de la antigua estructura de piedra ubicada sobre la margen del río San Antonio. También pidió que se difunda su valor histórico, turístico y sociocultural.

La Comisión Directiva del Centro Vecinal Barrio El Canal presentó una nota formal ante el Departamento Ejecutivo Municipal para solicitar la recuperación y puesta en valor del histórico Canal de Riego de 1904, una estructura emblemática de Villa Carlos Paz que actualmente se encuentra en avanzado estado de deterioro.

Según advirtieron los representantes vecinales, la antigua construcción de piedra, ubicada sobre la margen del río San Antonio, está cubierta por vegetación, sedimentos y residuos, lo que dificulta su visualización y pone en riesgo su conservación.

En ese marco, pidieron al municipio la realización urgente de tareas de desmalezado, limpieza, mantenimiento y despeje del sector, con el objetivo de preservar un espacio que forma parte de la historia local.

Desde el Centro Vecinal recordaron que el Canal de 1904 cuenta con reconocimiento y protección normativa a través de las ordenanzas N° 3965 y N° 4866, por lo que consideraron necesaria una intervención municipal que permita frenar el deterioro provocado por el paso del tiempo, la falta de mantenimiento y las crecientes del río.

La presentación también solicita la colocación de cartelería informativa para difundir el valor histórico, turístico y sociocultural del lugar, además de promover su cuidado por parte de vecinos y visitantes.

De manera paralela, la entidad elevó una copia del pedido al Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz, con el objetivo de poner en conocimiento a todo el cuerpo legislativo y solicitar acompañamiento institucional en el seguimiento del reclamo.

“Nuestro objetivo es recuperar y revalorizar un patrimonio que forma parte de la historia de Villa Carlos Paz, evitando que continúe deteriorándose y permitiendo que vecinos y turistas conozcan su importancia”, señalaron desde la Comisión Directiva del Centro Vecinal Barrio El Canal.

El planteo vecinal vuelve a poner en agenda la necesidad de preservar bienes históricos de la ciudad que, además de su valor patrimonial, pueden integrarse a circuitos de memoria, identidad local y turismo cultural.