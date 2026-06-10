Cabalango fue elegido como destino pionero del turismo diverso en Córdoba

La comuna integra, junto a la ciudad de Córdoba, la nueva Red Cordobesa de Destinos de la Diversidad, una iniciativa que busca consolidar a la provincia como un destino turístico inclusivo, seguro y respetuoso. La jefa comunal Carla Bruno destacó que la propuesta abre nuevas oportunidades de desarrollo, crecimiento y trabajo para la comunidad.

Cabalango fue seleccionado como uno de los destinos pioneros de la nueva Red Cordobesa de Destinos de la Diversidad, presentada oficialmente este lunes en el Centro de Divulgación Municipal de Diversidad Sexual y Género de la ciudad de Córdoba.

La iniciativa, inédita en la provincia, articula al sector público, privado y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de consolidar a Córdoba como un destino turístico inclusivo, seguro y respetuoso de la diversidad en todo el territorio provincial.

En ese marco, Cabalango fue elegido junto a la ciudad de Córdoba como una de las primeras localidades en integrar la red y promover políticas orientadas a atraer turismo diverso.

La propuesta apunta a fortalecer estándares de calidad, hospitalidad y respeto, generando nuevas oportunidades para el desarrollo turístico y económico de las comunidades participantes.

Desde la comuna destacaron que la incorporación representa un paso importante para posicionar a Cabalango dentro de una agenda turística en crecimiento, vinculada a la inclusión, la diversidad y la construcción de destinos donde todas las personas se sientan bienvenidas y valoradas.

La jefa comunal Carla Bruno expresó su satisfacción por la participación de la localidad en la red. “Nos llena de orgullo ser, junto a Córdoba Capital, una de las primeras localidades en integrar la Red Cordobesa de Destinos de la Diversidad”, señaló.

En esa línea, remarcó que la iniciativa también debe leerse como una oportunidad de desarrollo local. “Creemos que los destinos que respetan y celebran la diversidad son también destinos que generan oportunidades, atraen visitantes y construyen futuro”, afirmó.

“Para Cabalango, formar parte de este proyecto significa seguir apostando al turismo como motor de desarrollo, crecimiento y trabajo para nuestra comunidad”, agregó la jefa comunal.

Bruno también agradeció el acompañamiento del presidente de la Cámara de Comercio LGBT Argentina, Pablo De Luca, y de Fran Bonino, director de Inclusión y Diversidades de la Legislatura de Córdoba.

La Red Cordobesa de Destinos de la Diversidad fue impulsada junto a la Cámara de Comercio LGBT Argentina (CCGLAR), la Municipalidad de Córdoba, Banco Macro, Carrefour, hoteles, restaurantes, espacios recreativos, fiestas y emprendimientos LGBTIQ+, además de organizaciones sindicales y actores del sector privado comprometidos con la inclusión.

Con esta incorporación, Cabalango se suma a una propuesta que busca ampliar la mirada sobre el turismo en Córdoba, promover experiencias más inclusivas y fortalecer el desarrollo económico desde una perspectiva de respeto, diversidad y hospitalidad.