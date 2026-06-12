Limia le pidió a Juez que dé explicaciones por Carasso y las denuncias vinculadas al PAMI

El legislador provincial Leonardo Limia reclamó que Luis Juez se pronuncie públicamente sobre la situación que involucra a Marcos Carasso y sobre el impacto de las denuncias relacionadas con el PAMI en los jubilados cordobeses.

El legislador provincial Leonardo Limia reclamó públicamente que Luis Juez dé explicaciones por la situación que involucra a Marcos Carasso y por las denuncias vinculadas al PAMI, en un contexto de creciente preocupación entre jubilados cordobeses.

Limia apuntó directamente contra el silencio del líder del juecismo y sostuvo que, por el vínculo político entre ambos dirigentes, Juez debería fijar posición sobre el tema.

“Luis Juez tendría que dar una opinión sobre la actuación de Carasso. Es una persona de su riñón, de su extrema confianza, fue candidato en su fórmula para la Gobernación y pertenece a su espacio político. Sería importante que salga a decir qué opina del tema”, expresó el legislador.

El planteo de Limia apunta a que Juez se pronuncie no solo sobre la situación de Carasso, sino también sobre las denuncias relacionadas con el funcionamiento del PAMI y la atención de los jubilados.

“También debería explicar qué piensa sobre la situación del PAMI y de los jubilados. No veo que se expida. Él, que siempre tiene una opinión sobre todos los temas, debería dar respuestas y explicaciones a los cordobeses”, agregó.

El reclamo introduce así un nuevo capítulo político en torno a una situación sensible, por el impacto que cualquier irregularidad o falta de respuestas en el PAMI puede tener sobre miles de adultos mayores.

Para Limia, el punto central es la responsabilidad política de Juez frente a un dirigente que formó parte de su esquema de máxima confianza y que incluso integró su fórmula para la Gobernación.

La crítica también busca poner en discusión el rol público del senador nacional ante un tema que involucra a jubilados y pensionados, uno de los sectores más afectados por los problemas de atención, prestaciones y cobertura dentro del sistema.