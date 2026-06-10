Allanamiento de la FPA en Mayu Sumaj: secuestran anfetaminas y marihuana

El procedimiento se realizó en una vivienda de calle Los Nogales al 100 y guarda relación con un operativo previo realizado junto a la Policía de Córdoba, en el que había sido aprehendido un hombre mayor de edad.

En un operativo fiscalizado por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron un allanamiento en Mayu Sumaj y secuestraron estupefacientes y distintos elementos de interés para una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

La irrupción fue llevada a cabo por el Equipo de Acciones Tácticas de la fuerza en un domicilio ubicado sobre calle Los Nogales al 100. Durante los registros, se logró el secuestro de varias dosis de anfetamina y marihuana, además de semillas de cannabis sativa y otros elementos vinculados a la investigación.

Según se informó, el procedimiento guarda relación con un operativo realizado por la Policía de Córdoba el pasado 6 del corriente mes, en un trabajo conjunto con la FPA, donde se concretó la aprehensión de un hombre mayor de edad y el secuestro de varias dosis de drogas.

Finalmente, por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en Villa Carlos Paz, las evidencias incautadas fueron trasladadas a sede judicial, en el marco de una causa por supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.