miércoles, marzo 25, 2026
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ERSeP solicita a los usuarios actualizar datos para acceder a subsidios energéticos

El trámite es personal, tiene carácter de declaración jurada y se realiza únicamente online. Podrán acceder quienes tengan ingresos familiares de hasta $4.193.016. Se habilitaron canales presenciales, telefónicos y digitales para consultas y asistencia.

El Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) solicitó a los usuarios del servicio de energía eléctrica de la provincia que realicen la inscripción o actualicen sus datos para acceder a los subsidios energéticos.

El trámite es personal, tiene carácter de declaración jurada y se realiza exclusivamente a través del sitio web oficial argentina.gob.ar/subsidios.

Desde el organismo se informó que podrán acceder o recuperar el beneficio aquellos hogares cuyos ingresos familiares netos sean menores o iguales a tres canastas básicas totales, lo que actualmente equivale a $4.193.016.

Con el objetivo de garantizar el acceso a información precisa y brindar asistencia, el ERSeP dispone de distintos canales de atención para los usuarios.

De manera presencial, se puede concurrir a la sede central ubicada en avenida Emilio Olmos 513, en la ciudad de Córdoba, así como a las delegaciones instaladas en las terminales de ómnibus de Córdoba Capital, Río Cuarto, Villa María, San Francisco, Villa Dolores, Villa Carlos Paz, Cruz del Eje, Jesús María y Cosquín.

Horarios

Capital – Casa Central: de 8 a 14 horas.
Capital – Delegación Terminal 2 de Ómnibus: de 8 a 20 horas.
Interior: de 8 a 20 horas.

Además, se encuentran habilitados los siguientes canales de contacto:

  • Teléfono: 351 2098188
  • Línea gratuita: 0800-888-6898
  • Sitio web: ersep.cba.gob.ar
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