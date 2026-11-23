La movilización será este lunes a las 17, en la garita de colectivos de Ruta 38 y Sarmiento, donde el joven de 34 años murió tras un procedimiento policial. Hay dos efectivos detenidos y su familia reclama que la causa pase de homicidio preterintencional a homicidio calificado.

Al cumplirse un año de la muerte de Samuel Tobares, familiares, amigos y vecinos volverán a reunirse este lunes en Villa Parque Síquiman para reclamar justicia y exigir avances en la investigación del procedimiento policial que terminó con la vida del joven de 34 años.

La convocatoria está prevista para las 17, en la garita de colectivos ubicada sobre la Ruta Nacional 38, esquina Sarmiento, el mismo lugar donde Samuel fue interceptado por efectivos de la Policía de Córdoba cuando regresaba de trabajar, la noche del 23 de noviembre de 2025.

La movilización tendrá un doble propósito: recordar a Samuel en el primer aniversario de su muerte y renovar el pedido de su familia para que se agrave la imputación de los dos policías que permanecen detenidos por el hecho.

Guillermo Serafín Arce y Franco Sebastián Romero están acusados de homicidio preterintencional, una figura penal que contempla la intención de causar un daño físico, pero no la muerte de la víctima.

La familia, en cambio, sostiene que las pruebas reunidas permiten encuadrar el hecho como un homicidio calificado, con agravantes relacionados con la condición de funcionarios públicos de los acusados y la posible existencia de un ataque de odio motivado por la orientación sexual de Samuel.

Una muerte que conmocionó a Punilla

El caso se remonta a la noche del domingo 23 de noviembre de 2025. Samuel regresaba de su trabajo en un hotel de Villa Carlos Paz y había descendido del colectivo cuando fue abordado por una patrulla policial en inmediaciones de la garita.

El procedimiento derivó en una intervención violenta, de acuerdo con los testimonios recogidos durante la investigación. El joven se descompensó y fue trasladado por los propios efectivos al Hospital Domingo Funes, donde se constató su fallecimiento.

Las circunstancias del operativo generaron cuestionamientos desde los primeros días, especialmente por las versiones de testigos que describieron golpes y maniobras de reducción.

La Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno de Villa Carlos Paz ordenó distintas medidas probatorias y posteriormente dispuso la detención de los dos policías, que quedaron imputados por homicidio preterintencional.

Desde entonces, las diferencias entre la interpretación de la familia y la defensa de los efectivos se concentraron en el uso de la fuerza, las lesiones constatadas y las circunstancias que provocaron la muerte.

Los familiares cuestionan además la asistencia médica que recibió Samuel y reclaman explicaciones sobre la decisión de trasladarlo en un patrullero en lugar de solicitar una ambulancia.

El pedido de cambiar la imputación

Durante los últimos meses, Abigail Tobares, hermana de Samuel, se convirtió en una de las principales voces del reclamo familiar.

En septiembre, al cumplirse diez meses del hecho, insistió en que los testimonios y las pruebas incorporadas al expediente respaldan el pedido de una acusación más grave contra los policías.

En declaraciones a El Doce, cuestionó la violencia ejercida durante el procedimiento y sostuvo que todavía existen aspectos que requieren explicaciones judiciales.

«Quedan más que claras las evidencias de que lo que pasó fue salvaje», afirmó entonces, al referirse al accionar que describieron los testigos.

La familia también denunció que durante la intervención se habrían producido insultos discriminatorios relacionados con la orientación sexual de Samuel, circunstancia que considera relevante para determinar el encuadre penal del hecho.

El pedido de recalificación fue impulsado a través de la representación legal de los familiares, pero hasta el momento no se conoció una decisión judicial que modifique la imputación de los dos efectivos.

Un año de movilizaciones y homenajes

La marcha de este lunes forma parte de una serie de actividades que familiares, allegados y organizaciones sociales vienen realizando desde diciembre de 2025 para mantener visible el caso.

Uno de los momentos más significativos tuvo lugar en agosto, cuando se inauguró un mural en memoria de Samuel en la misma garita de la Ruta 38.

La intervención fue realizada con el acompañamiento de vecinos y organizaciones que colaboraron para recuperar el espacio y convertirlo en un lugar de homenaje y encuentro.

En aquella oportunidad, Abigail explicó a VillaNos Radio que el trabajo colectivo había significado una forma de acompañamiento para la familia, que continúa atravesando el dolor de la pérdida.

El reclamo también llegó a otras movilizaciones de la provincia. El sábado, durante la 18.ª Marcha Provincial del Orgullo en Córdoba, el caso de Samuel estuvo presente entre las demandas de justicia y los cuestionamientos a la violencia institucional y la discriminación.

Ahora, al cumplirse exactamente un año de su muerte, la convocatoria volverá al lugar donde comenzó todo.

La familia de Samuel invita a la comunidad a acompañar la concentración de este lunes 23 de noviembre, a las 17, en Ruta 38 y Sarmiento, Villa Parque Síquiman, para renovar el pedido de esclarecimiento del hecho y de una revisión de la calificación penal de los policías acusados.