Emiliano Paredes, a un año de asumir como intendente de Tanti: “Creo en un Estado interventor”

Al cumplirse su primer año como intendente de Tanti, Emiliano Paredes realizó un balance positivo de su gestión, a pesar del difícil contexto socioeconómico que atraviesa el país. En una entrevista con VillaNos Radio, el joven mandatario radical dejó en claro sus convicciones y, en contraposición a los lineamientos del gobierno nacional, se mostró como un defensor del Estado presente.

“Yo creo en un Estado interventor, que regule, que haga festivales, que desarrolle la cultura, que desarrolle las obras, etc. Díganle a un privado que venga a construir un hospital en Tanti, a ver si lo hacen. Díganle al privado que traiga agua a Tanti, a ver si lo hacen. ¿Ustedes creen que en Capital Federal saben lo que es tener calles de tierra, no tener gas natural, no tener cloacas? Eso no lo hace un privado, lo hace el Estado”, afirmó.

En una provincia que respaldó mayoritariamente al liberal Javier Milei para la presidencia, este tipo de políticas genera tensiones con el electorado. “Yo siempre rescato lo que decía nuestro padre de la democracia, Raúl Alfonsín. Si la sociedad se derechizó es porque está confundida y el radicalismo se debe preparar para perder elecciones. Seguramente hubo un discurso que confundió a la sociedad y hoy se están viendo los resultados. Pero es el intendente el que tiene que salir a dar la cara, ponerse los zapatos y salir a la calle. ¿Ustedes creen que no tenía jubilados pidiéndome medicamentos en la municipalidad porque se los cortaron del PAMI, o los enfermos oncológicos pidiéndome que los asista y los lleve hasta la ciudad de Córdoba porque el colectivo les sale 14 mil pesos?”, ejemplificó.

De todos modos, sostuvo que, “estamos para eso. Nos eligen para liderar, para marcar un rumbo, para gestionar, y yo no voy a claudicar y voy a seguir con mis valores y principios”.

Cuando se le pidió su opinión sobre las decisiones que están tomando en el Congreso los diputados y senadores nacionales de la Unión Cívica Radical, Paredes fue lapidario y los mandó a leer la Carta Orgánica partidaria. “Lamentablemente, tengo que decir que los senadores y diputados radicales lo único que tienen del partido es la bandería. Les hace falta leer un poco más la Carta Orgánica del radicalismo y lo que tiene que ver con la ideología. Cuando me sacaron los subsidios al transporte, no tuve ningún diputado o senador que me lo haya defendido. Cuando subieron la luz por el alumbrado público, no tuve ningún diputado o senador que me lo haya defendido. Y después dicen que quieren garantizar la gobernabilidad del presidente, pero aquí en Córdoba no te pelean nada. Es un discurso bastante complejo. No es casualidad que el radicalismo viene perdiendo tantas elecciones. No hay una autocrítica y seguimos con las mismas figuras que no convencen al electorado por las acciones que están tomando”, lanzó.

El ministro de Gobierno de la provincia, Manuel Calvo, junto al intendente de Tanti, Emiliano Paredes.

En este punto, también respondió a quienes lo critican por su cercanía al gobierno provincial que lidera Martín Llaryora. “Yo siempre voy a ser radical y mi ideología no va a cambiar. Pero si en este caso Martín Llaryora, el ministro de Gobierno (Manuel) Calvo, o los actores que estén, gobiernan y están a favor de la gente, cuentan conmigo. Es una provincia donde en cada rincón se están haciendo obras. Cada vez que golpeé la puerta, me atienden como si fuera del mismo partido. Obviamente, voy a seguir defendiendo eso. La gente no me eligió solo por ser radical, sino para gestionar, cubrir necesidades y cumplir una plataforma de gobierno como la venimos cumpliendo”, remarcó. Y agregó: “Cuando sos candidato, presentás tu plataforma de gobierno y las acciones que vas a hacer. Eso debería ser un rezo laico para todos. ¿Cumpliste lo que dijiste en cuatro años? Si no, después lo vemos en la boleta. Y nosotros la venimos cumpliendo en Tanti. Por eso me atrevo a decir que somos de diferentes banderías políticas, pero la misma ideología. Estamos haciendo lo que se debe hacer”.

Respecto a la situación del municipio, indicó que, “nos ajustamos a la economía de Tanti y optimizamos recursos. Lo que entra lo gastamos, sin excedernos, porque no sabemos los tiempos que se vienen”.

Turismo y cultura

A días del inicio de la temporada de verano, Paredes se mostró optimista. “Desde el Estado local, apostamos a todo tipo de festivales, más actividades, al turismo recreativo y de montaña. No hay un Estado quieto, mostramos lo que es nuestro Tanti”, dijo con orgullo. Y planteó que la localidad tiene una fuerte apuesta por los festivales, como el ya tradicional del Cordero Serrano, entre otros. “Son festivales que implican una gran inversión para el municipio, pero también recibimos esa recompensa porque cuando se trabaja bien en un evento, el lunes o martes siguiente las cajas de pago de tasas o de Industria y Comercio se incrementan el doble porque los vecinos están comprometidos con el municipio”, describió.

Por último, insistió con que, “nosotros sí creemos que el turismo da trabajo y que la cultura da trabajo, y por eso vamos a apoyar siempre esas actividades”.