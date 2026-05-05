Corte total del Camino de Altas Cumbres por trabajos de protección en zona de montaña

Desde esta mañana permanece interrumpió al tránsito la ruta provincial 34. Las tareas se realizan a la altura del kilómetro 18 para prevenir desprendimientos de piedras. Los desvíos están ubicados en Cañada Larga (km 3) y en Copina (km 87).

La Dirección Provoncial de Vialidad informó que este martes se lleva a cabo un corte total de tránsito sobre la Ruta Provincial 34 (Camino de las Altas Cumbres), en el tramo comprendido a la altura del kilómetro 18.

La interrupción se realiza para avanzar en trabajos de prevención y seguridad vial en zona de montaña.

Las tareas consisten en la colocación de mallas de contención sobre taludes, con el objetivo de evitar la caída de piedras sobre la calzada, una intervención clave para resguardar la circulación en uno de los corredores turísticos más transitados de la provincia.

Este tipo de obras forma parte de las acciones habituales de mantenimiento y protección en caminos serranos, similares a las que se ejecutan en el Camino de los Túneles, donde se implementan soluciones técnicas para reducir riesgos asociados a desprendimientos naturales.

Durante el operativo, los cortes de tránsito se efectúan en los puestos de Policía Caminera ubicados en Cañada Larga (km 3) y en Copina (km 87), por lo que se recomienda a los conductores evitar la zona en ese horario y utilizar vías alternativas.

Estas intervenciones se inscriben en una política sostenida de mejora de la infraestructura vial en sectores de alta complejidad geográfica, priorizando la seguridad de quienes transitan por los caminos de montaña de Córdoba.