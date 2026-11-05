Villa Carlos Paz homenajeó a los hermanos Moyano, autores de la canción oficial para recibir al papa León XIV

Gabriel “Pico” y Agustín Moyano Angelini fueron reconocidos por el municipio y el Concejo de Representantes tras ganar un concurso nacional con más de 150 propuestas. La ciudad también presentó un video especial grabado en el Parque Estancia La Quinta, que combina su música con imágenes de lugares emblemáticos de la fe carlospacense.

La próxima visita del papa León XIV a la Argentina tendrá un protagonismo especial de Villa Carlos Paz. Los hermanos Gabriel Alejandro “Pico” Moyano Angelini y Agustín Moyano Angelini, músicos de la ciudad e integrantes de la banda Iceberg del Sur, son los autores de “Argentina con el Papa León”, la canción oficial elegida para acompañar la llegada del Pontífice al país.

El reconocimiento a los artistas tuvo este jueves una doble expresión institucional. Por un lado, la Municipalidad presentó un video promocional especialmente producido para la ocasión y distinguió a sus protagonistas durante un acto encabezado por el intendente Esteban Avilés. Por otro, el Concejo de Representantes aprobó por unanimidad un proyecto para homenajear a los compositores y al padre Daniel Rodríguez, por su impulso y acompañamiento institucional en la convocatoria nacional.

La canción acompañará las actividades previstas durante la visita papal, que se desarrollará del 8 al 11 de noviembre, con encuentros en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Una canción elegida entre más de 150 propuestas

La composición de los hermanos Moyano fue seleccionada por la Conferencia Episcopal Argentina mediante un concurso abierto a músicos y compositores de todo el país.

La convocatoria reunió más de 150 propuestas, que fueron evaluadas de manera anónima por un jurado integrado por especialistas de los ámbitos musical y eclesial. Finalmente, la obra de los artistas carlospacenses resultó elegida para representar musicalmente la histórica visita.

Con “hay lugar para todos” como mensaje central, la canción propone una bienvenida basada en el encuentro, la integración y la participación comunitaria.

Para los hermanos Moyano, ambos con una extensa trayectoria musical y conocidos por su trabajo en Iceberg del Sur, la elección representó una sorpresa y una experiencia particularmente significativa.

“La canción llegó como dictada desde el cielo”, expresó Gabriel, conocido como Pico, al recordar cómo surgió la composición que terminó imponiéndose en la convocatoria nacional.

La Conferencia Episcopal Argentina difundió este miércoles 4 de noviembre el video oficial de la canción, como parte de los preparativos para la llegada de León XIV.

Villa Carlos Paz también preparó su propia bienvenida

A partir de ese reconocimiento nacional, la Municipalidad de Villa Carlos Paz elaboró una producción audiovisual diferente, destinada a mostrar la vinculación de la ciudad con la visita del Pontífice.

El video promocional local fue grabado en el Parque Estancia La Quinta, con la participación de los hermanos Moyano y de la Agrupación Coral Musicanto, que sumó sus voces a la interpretación musical.

La producción combina la canción oficial con imágenes de espacios representativos de la tradición religiosa carlospacense, entre ellos la Cruz, la Virgen Blanca y la parroquia Nuestra Señora del Carmen.

De esta manera, la ciudad construyó su propio mensaje de bienvenida al Papa y a los peregrinos que llegarán a Córdoba, con una propuesta que recupera elementos de su identidad y patrimonio religioso.

Se trata de una pieza audiovisual independiente del video oficial presentado por la Conferencia Episcopal Argentina, aunque ambas producciones tienen como eje la composición de los hermanos Moyano.

Durante la presentación municipal, el intendente Esteban Avilés entregó reconocimientos a los músicos y a los integrantes de la Agrupación Coral Musicanto por su participación en el proyecto.

Reconocimiento unánime del Concejo de Representantes

La repercusión de la canción también llegó al ámbito legislativo local.

En la sesión de este jueves, el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz aprobó por unanimidad una iniciativa de reconocimiento y distinción a Gabriel Alejandro Moyano Angelini y Agustín Moyano Angelini, en su carácter de autores de la canción oficial de la visita papal.

La declaración también incluyó al padre Daniel Rodríguez, por el impulso y acompañamiento institucional brindado en el marco de la convocatoria nacional.

Así, a pocos días de la llegada de León XIV, la música creada en Villa Carlos Paz se convierte en parte de uno de los acontecimientos religiosos más importantes del año en Argentina.

La composición de los hermanos Moyano no solo tendrá presencia en las actividades previstas para recibir al Pontífice, sino que llevará el trabajo de dos artistas carlospacenses a los encuentros multitudinarios que se desarrollarán en Córdoba, Buenos Aires y Luján.