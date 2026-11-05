Villa Carlos Paz tendrá un jueves soleado antes de un viernes con lluvias y descenso térmico

Este jueves tendrá temperaturas cercanas a los 26 grados y cielo despejado. Mañana aumentará la nubosidad, podrían regresar las lluvias y el ingreso de viento sur provocará un marcado cambio de tiempo en Punilla.

Las condiciones meteorológicas volverán a cambiar en Villa Carlos Paz y el sur de Punilla durante las próximas horas. Después de un jueves soleado, con temperaturas agradables, el viernes llegará un período de inestabilidad acompañado por viento fuerte del sector sur, que motivó la emisión de una alerta amarilla para la región.

Este jueves 5 de noviembre comenzó con cielo despejado y una temperatura cercana a los 19 grados durante las primeras horas de la mañana. El pronóstico anticipa una jornada estable, con abundante presencia de sol y una máxima que podría alcanzar los 26 grados.

El viento soplará principalmente del noreste, con intensidad leve a moderada y algunas ráfagas cercanas a los 35 km/h. Hacia la noche se mantendrían las buenas condiciones, con un descenso gradual de la temperatura.

Para el viernes 6, en cambio, se espera una evolución diferente. La mañana comenzaría con períodos de sol y temperaturas en ascenso, después de una mínima cercana a los 13 o 15 grados.

La máxima podría ubicarse entre 24 y 26 grados, aunque el panorama comenzaría a modificarse después del mediodía, con un incremento de la nubosidad y posibilidades de lluvias y chaparrones durante la tarde.

El ingreso de viento sur provocará un descenso progresivo de la temperatura, que se hará más evidente hacia la noche.

Alerta amarilla por viento fuerte en Punilla

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento que comprende a Villa Carlos Paz y otras localidades del departamento Punilla durante la tarde y la noche del viernes.

La advertencia anticipa vientos del sector sur con velocidades sostenidas de entre 40 y 50 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Ante estas condiciones, se recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar permanecer debajo de árboles o estructuras inestables y extremar las precauciones al circular por rutas y caminos serranos.

La combinación de precipitaciones, viento y descenso térmico podría extender sus efectos al comienzo del sábado, cuando se anticipa un ambiente considerablemente más fresco, con temperaturas máximas cercanas a los 20 grados.