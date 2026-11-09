lunes, noviembre 9, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Home Sociedad Del fresco al calor: Villa Carlos Paz podría superar los 30 grados...

Del fresco al calor: Villa Carlos Paz podría superar los 30 grados durante la segunda mitad de la semana

Después de un comienzo con temperaturas agradables y un breve período de inestabilidad, el calor ganará protagonismo desde el miércoles. El jueves y viernes serán los días más calurosos, aunque podrían regresar las tormentas.

La segunda semana de noviembre estará marcada por un importante ascenso de las temperaturas en Villa Carlos Paz y el sur de Punilla, con máximas que podrían superar los 30 grados hacia el jueves y viernes, después de un comienzo más templado y con posibilidades de precipitaciones.

El cambio más significativo llegará desde mediados de semana, cuando el calor comenzará a intensificarse y las tardes tendrán condiciones más cercanas al verano. Sin embargo, la inestabilidad podría reaparecer durante los últimos días del período.

Este lunes 9 de noviembre comenzó con cielo despejado y temperaturas frescas, pero el ambiente se fue tornando más agradable durante la mañana. Cerca del mediodía, el termómetro rondaba los 22 grados y se esperaba una máxima de entre 25 y 26 grados.

Para el resto del día se anticipa abundante presencia de sol, con algunos intervalos de nubosidad y viento predominante del noreste, de intensidad moderada y ráfagas que podrían superar los 40 km/h.

El martes 10 presentará un panorama diferente, con mayor nubosidad y posibilidades de chaparrones y tormentas aisladas, especialmente después del mediodía.

La temperatura mínima se ubicará entre 12 y 14 grados, mientras que la máxima rondaría los 23 a 25 grados. Las precipitaciones podrían registrarse durante la tarde, con mejoramientos temporarios hacia la noche.

El viento rotará hacia los sectores este y sudeste, con intensidad leve a moderada.

Desde el miércoles, el calor ganará protagonismo

La recuperación térmica comenzará a sentirse con fuerza el miércoles 11, cuando se espera una jornada mayormente soleada y con escasas probabilidades de lluvia.

Después de una mañana fresca, con una mínima cercana a los 13 o 14 grados, la temperatura ascenderá hasta alcanzar una máxima estimada de 28 a 30 grados.

La presencia de sol favorecerá el rápido calentamiento durante la mañana y las primeras horas de la tarde, con viento generalmente leve a moderado.

El jueves 12 profundizará esa tendencia y podría convertirse en una de las jornadas más calurosas de la semana. Los pronósticos anticipan una mínima de 16 a 18 grados y una máxima que se ubicaría entre 31 y 32 grados.

El cielo permanecerá mayormente despejado durante la mañana, pero hacia la tarde podrían desarrollarse algunos sectores de nubosidad y tormentas aisladas, favorecidos por las condiciones de calor e inestabilidad.

Viernes caluroso, con nuevas posibilidades de tormentas

Para el viernes 13, las temperaturas continuarían elevadas, con una mínima cercana a los 18 a 20 grados y una máxima estimada de 31 a 32 grados.

El ambiente será cálido desde la mañana, con períodos de sol y nubosidad variable. Hacia la tarde podrían registrarse chaparrones y tormentas aisladas, en un escenario de inestabilidad que algunos modelos mantienen también para el comienzo del fin de semana.

El viento soplará principalmente de los sectores noreste y este, con intensidad leve a moderada.

La evolución prevista muestra un contraste importante entre el comienzo y el cierre de la semana: las máximas podrían aumentar entre seis y ocho grados desde el martes hasta el viernes, mientras que las tormentas continuarían apareciendo de manera intermitente en distintos sectores de Villa Carlos Paz y las Sierras de Córdoba.

lajornada
lajornada

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv
MÁS ARTÍCULOS

Ante una multitud histórica, León XIV celebró su primera misa en...

Abel Pintos emocionó al papa León XIV con una interpretación de...

El papa León XIV llega a Córdoba: guía completa de la...

Papa León XIV: la Provincia transmitirá en vivo la vigilia desde...