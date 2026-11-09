Del fresco al calor: Villa Carlos Paz podría superar los 30 grados durante la segunda mitad de la semana

Después de un comienzo con temperaturas agradables y un breve período de inestabilidad, el calor ganará protagonismo desde el miércoles. El jueves y viernes serán los días más calurosos, aunque podrían regresar las tormentas.

La segunda semana de noviembre estará marcada por un importante ascenso de las temperaturas en Villa Carlos Paz y el sur de Punilla, con máximas que podrían superar los 30 grados hacia el jueves y viernes, después de un comienzo más templado y con posibilidades de precipitaciones.

El cambio más significativo llegará desde mediados de semana, cuando el calor comenzará a intensificarse y las tardes tendrán condiciones más cercanas al verano. Sin embargo, la inestabilidad podría reaparecer durante los últimos días del período.

Este lunes 9 de noviembre comenzó con cielo despejado y temperaturas frescas, pero el ambiente se fue tornando más agradable durante la mañana. Cerca del mediodía, el termómetro rondaba los 22 grados y se esperaba una máxima de entre 25 y 26 grados.

Para el resto del día se anticipa abundante presencia de sol, con algunos intervalos de nubosidad y viento predominante del noreste, de intensidad moderada y ráfagas que podrían superar los 40 km/h.

El martes 10 presentará un panorama diferente, con mayor nubosidad y posibilidades de chaparrones y tormentas aisladas, especialmente después del mediodía.

La temperatura mínima se ubicará entre 12 y 14 grados, mientras que la máxima rondaría los 23 a 25 grados. Las precipitaciones podrían registrarse durante la tarde, con mejoramientos temporarios hacia la noche.

El viento rotará hacia los sectores este y sudeste, con intensidad leve a moderada.

Desde el miércoles, el calor ganará protagonismo

La recuperación térmica comenzará a sentirse con fuerza el miércoles 11, cuando se espera una jornada mayormente soleada y con escasas probabilidades de lluvia.

Después de una mañana fresca, con una mínima cercana a los 13 o 14 grados, la temperatura ascenderá hasta alcanzar una máxima estimada de 28 a 30 grados.

La presencia de sol favorecerá el rápido calentamiento durante la mañana y las primeras horas de la tarde, con viento generalmente leve a moderado.

El jueves 12 profundizará esa tendencia y podría convertirse en una de las jornadas más calurosas de la semana. Los pronósticos anticipan una mínima de 16 a 18 grados y una máxima que se ubicaría entre 31 y 32 grados.

El cielo permanecerá mayormente despejado durante la mañana, pero hacia la tarde podrían desarrollarse algunos sectores de nubosidad y tormentas aisladas, favorecidos por las condiciones de calor e inestabilidad.

Viernes caluroso, con nuevas posibilidades de tormentas

Para el viernes 13, las temperaturas continuarían elevadas, con una mínima cercana a los 18 a 20 grados y una máxima estimada de 31 a 32 grados.

El ambiente será cálido desde la mañana, con períodos de sol y nubosidad variable. Hacia la tarde podrían registrarse chaparrones y tormentas aisladas, en un escenario de inestabilidad que algunos modelos mantienen también para el comienzo del fin de semana.

El viento soplará principalmente de los sectores noreste y este, con intensidad leve a moderada.

La evolución prevista muestra un contraste importante entre el comienzo y el cierre de la semana: las máximas podrían aumentar entre seis y ocho grados desde el martes hasta el viernes, mientras que las tormentas continuarían apareciendo de manera intermitente en distintos sectores de Villa Carlos Paz y las Sierras de Córdoba.