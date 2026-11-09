Papa León XIV: la Provincia transmitirá en vivo la vigilia desde FAdeA, con una grilla artística de lujo

La transmisión comenzará a las 17, a través del canal oficial de YouTube del Gobierno de Córdoba. Jairo, Jorge Rojas, Magui Olave, Q’ Lokura y Facundo Toro, entre otros artistas, serán protagonistas de la noche previa a la llegada del papa León XIV.

En el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), Córdoba vivirá este lunes la vigilia previa a la llegada del papa León XIV y a la santa misa que presidirá el martes 10 de noviembre.

La jornada reunirá a miles de fieles y peregrinos de distintos puntos del país y del mundo, a la espera de uno de los acontecimientos históricos más importantes para la provincia.

Para que todos puedan ser parte de esta celebración, el Gobierno de Córdoba transmitirá en vivo la vigilia a partir de las 17, a través de su canal oficial de YouTube. La cobertura permitirá seguir desde cualquier lugar los espectáculos y las distintas actividades que se desarrollarán en el predio.

La transmisión podrá seguirse en vivo a través del siguiente enlace: EN VIVO | Córdoba espera al papa León XIV: vigilia desde FAdeA.

Una grilla artística de lujo

La programación musical reunirá a destacados referentes de la música popular, el folclore, el cuarteto y expresiones corales y religiosas.

Jairo y Jorge Rojas serán los artistas destacados de la velada, acompañados por José Luis Miralles, Ruah, Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad y Cor Mariae.

La grilla se completa con Magui Olave, Q’ Lokura, Iceberg del Sur, Grupo de Baile BAfolse, Facundo Toro y Los Nombradores del Alba, Cuatro Rumbos e Hilario y la Niña del Monte.

Las actividades comenzarán con la apertura de las puertas de FAdeA a las 18 y se extenderán durante la noche y hasta la madrugada del martes, cuando el predio recibirá al Papa para la celebración de la santa misa.

Una vigilia con participación federal

La propuesta también tendrá un carácter federal. Entre las 18 y las 22, las pantallas gigantes instaladas en el predio proyectarán imágenes de grupos juveniles de distintos puntos del país que se reunirán en sus comunidades para acompañar la vigilia y esperar el mensaje del Sumo Pontífice.

Además, durante la jornada habrá espacios de escucha pastoral, destinados al diálogo y la contención de los peregrinos, y sacerdotes, religiosas y religiosos estarán disponibles para administrar el sacramento de la reconciliación.

Quienes deseen permanecer durante la noche en FAdeA podrán hacerlo. Se recomienda concurrir con mochila de hasta 15 litros, bolsa de dormir o aislante (no se permite el ingreso de carpas), reposera, comida, agua, protector solar, repelente, gorro, paraguas plegable y abrigo.

Toda la información sobre la visita papal, la programación y las recomendaciones para los asistentes se encuentra disponible en www.elpapaencordoba.com.ar.