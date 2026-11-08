León XIV llegó a la Argentina, se reunió con Milei y pidió que la economía esté al servicio de las personas

El Pontífice inició este domingo su histórica visita al país con una recepción oficial, un homenaje a San Martín y un encuentro con autoridades en el Palacio Libertad. En su primer discurso llamó a fortalecer la democracia, proteger a los sectores vulnerables y garantizar oportunidades para los jóvenes. La agenda continuará este lunes en Buenos Aires y el martes tendrá su momento central en Córdoba.

El papa León XIV llegó este domingo a la Argentina y comenzó una visita de cuatro días que combina encuentros institucionales, celebraciones religiosas y actividades sociales en Buenos Aires, Córdoba y Luján. En su primera jornada fue recibido por el presidente Javier Milei, rindió homenaje al general José de San Martín y pronunció un discurso ante autoridades políticas y representantes de la sociedad civil, en el que reclamó una economía al servicio de las personas, defendió la educación y llamó a preservar la convivencia democrática.

La llegada del Pontífice marca el regreso de un Papa a territorio argentino después de casi cuatro décadas. La última visita había sido la de Juan Pablo II, en abril de 1987. Su sucesor, Francisco, nacido en Buenos Aires, nunca regresó a su país natal durante los doce años de su pontificado.

León XIV arribó al Aeroparque Jorge Newbery a las 16.33, procedente de Montevideo, donde había concluido una intensa visita de tres días a Uruguay. Viajó a bordo de un Boeing 737 MAX de Aerolíneas Argentinas que despegó del aeropuerto de Carrasco a las 15.52.

En la pista lo esperaba Milei, acompañado por integrantes del Gobierno nacional y representantes de la Iglesia. La ceremonia incluyó honores militares, la interpretación de los himnos y una ofrenda floral realizada por dos niños.

Foto: Vatican Media

La llegada estuvo acompañada por manifestaciones de entusiasmo de los fieles que aguardaban en distintos puntos de Buenos Aires, mientras las campanas de las iglesias anunciaban el comienzo de la visita.

También hubo un mensaje especial desde la torre de control del Aeroparque, cuyos operadores dieron la bienvenida al Pontífice y cerraron su saludo con una invitación de inspiración evangélica: «Vayan y anuncien».

El encuentro con Milei y el homenaje a San Martín

Después de la recepción aeroportuaria, León XIV mantuvo un breve encuentro privado con el Presidente y se trasladó hasta la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro.

Allí participó de una ceremonia en homenaje al Libertador, acompañado por el canciller Pablo Quirno. Frente al monumento se interpretaron nuevamente los himnos de Argentina y el Vaticano, se depositó una corona de flores y el Papa permaneció unos instantes en silencio.

La siguiente escala fue la Casa Rosada, donde se desarrolló la ceremonia de bienvenida institucional y un nuevo encuentro privado con Milei.

En la sede del Poder Ejecutivo, ambos posaron para la fotografía oficial y el mandatario argentino presentó al Pontífice a los integrantes de su Gabinete.

Entre los funcionarios que participaron estuvieron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía, Luis Caputo, además de otros miembros del Gobierno.

El Presidente también preparó dos obsequios para León XIV: una medalla conmemorativa de plata con detalles en oro, que lleva los escudos de Argentina y el Vaticano, y un aspersor litúrgico confeccionado en plata y ébano, con una imagen de la Virgen de Luján.

El encuentro dio paso a la actividad institucional más importante de la jornada, desarrollada en el Palacio Libertad, donde el Papa pronunció su primer discurso público en territorio argentino.

Un mensaje sobre la economía, la democracia y la dignidad humana

Ante funcionarios nacionales, gobernadores, legisladores, integrantes del Poder Judicial, representantes diplomáticos y dirigentes de distintos sectores, León XIV planteó una reflexión sobre la historia argentina y las responsabilidades de quienes ejercen el poder.

Su mensaje comenzó con una referencia especial a Francisco y al significado que tiene para él visitar la tierra de su antecesor.

El Pontífice recordó que durante doce años la Iglesia universal escuchó la voz de un Papa argentino y expresó que ahora recorría el camino inverso al llegar al país donde Jorge Bergoglio había iniciado su trayectoria religiosa.

«Vengo a la patria donde el Papa Francisco comenzó una historia que después habría de entrelazarse con la de toda la Iglesia», manifestó.

Desde esa referencia, desarrolló una reflexión sobre la construcción colectiva de la nación, la diversidad de sus habitantes y la responsabilidad de cada generación de preservar y enriquecer el patrimonio recibido.

También destacó la riqueza cultural argentina, con menciones a José Hernández, Jorge Luis Borges, el tango, el teatro y las costumbres compartidas, entre ellas el mate.

Uno de los pasajes centrales estuvo dedicado a la situación económica y social.

León XIV reconoció la importancia de la inversión privada, la actividad productiva y el crecimiento económico, pero sostuvo que esos procesos deben traducirse en mejores condiciones de vida para toda la población.

En particular, mencionó a las familias que atraviesan situaciones de incertidumbre, las personas que buscan trabajo, los adultos mayores y quienes, pese a tener empleo, encuentran dificultades para cubrir las necesidades de sus hogares.

«La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía», afirmó.

La expresión fue una de las definiciones más destacadas de su primera intervención en el país, pronunciada ante el Presidente y los principales representantes de la dirigencia argentina.

El Papa también defendió el funcionamiento de las instituciones democráticas y pidió reconocer los límites del poder político, actuar con prudencia y mantener el respeto por quienes sostienen posiciones diferentes.

En esa línea, remarcó la importancia de escuchar, cuidar las palabras y construir acuerdos, al considerar que la convivencia democrática requiere reconocer en quien piensa distinto a un compatriota con el que se comparte un destino común.

También cuestionó la corrupción, por considerar que debilita las instituciones y erosiona la confianza de los ciudadanos.

Una defensa de la educación y las oportunidades para los jóvenes

Otro de los ejes del discurso estuvo dedicado a la educación y al futuro de las nuevas generaciones.

León XIV llamó a fortalecer la formación profesional, las universidades y la investigación científica, y advirtió sobre las dificultades que enfrentan numerosos jóvenes para desarrollar sus proyectos dentro de su propio país.

El Pontífice consideró que una nación debe preguntarse por sus responsabilidades cuando sus jóvenes se ven obligados a emigrar para concretar sus aspiraciones personales y profesionales.

También reclamó una mayor participación juvenil en la vida pública y alentó a generar espacios donde puedan aportar sus conocimientos, creatividad e iniciativas.

Su intervención incluyó referencias a la protección de la vida desde la concepción, la atención de las personas enfermas y con discapacidad, el cuidado de los recursos naturales y los desafíos éticos vinculados con el avance de la inteligencia artificial.

En materia internacional, defendió el diálogo y la cooperación entre los Estados, tanto para preservar la paz como para enfrentar problemas comunes, entre ellos el crimen organizado, el narcotráfico y la trata de personas.

Hacia el final de su mensaje, León XIV volvió sobre la responsabilidad de transmitir a las próximas generaciones una sociedad mejor. Lo hizo con una referencia al tango Volver, de Carlos Gardel, y una invocación a la Virgen de Luján, patrona de la Argentina.

Milei llamó a la unidad y recordó a Francisco

Antes de la intervención papal, Javier Milei ofreció un discurso de bienvenida en el que destacó la dimensión espiritual de la visita y agradeció la presencia de dirigentes de distintas orientaciones políticas.

El Presidente consideró que la llegada de León XIV representa una oportunidad de reflexión para los católicos, los creyentes de otras religiones y también para quienes no profesan ninguna fe.

En ese marco, celebró la presencia de representantes de todo el arco político y sostuvo que existen acontecimientos capaces de trascender las diferencias partidarias.

También recurrió a la parábola bíblica de los dos cimientos para hablar sobre la necesidad de construir una sociedad sobre bases sólidas y duraderas.

Milei vinculó ese planteo con los principios constitucionales argentinos y recordó la figura del beato Mamerto Esquiú, a quien destacó por su defensa del orden institucional después de las guerras civiles del siglo XIX.

El mandatario dedicó además unas palabras a Francisco, a quien describió como una personalidad excepcional que dejó una huella profunda en los argentinos.

Finalmente, agradeció la visita de León XIV y le pidió que rece por el país.

El encuentro del Palacio Libertad cerró así la primera jornada de actividades del Pontífice, que continuará desarrollando su agenda hasta el miércoles.

El lunes, una jornada de encuentros y celebraciones en Buenos Aires

La actividad del lunes 9 de noviembre comenzará a las 9.15 con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, institución dedicada al acompañamiento de personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad.

A las 11.30, León XIV presidirá una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, una de las principales celebraciones religiosas previstas durante su permanencia en el país.

Por la tarde, a las 16.10, mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero.

Posteriormente participará de una reunión con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

La jornada concluirá con la celebración de las vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana, seguida por una cena con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires.

El martes llegará a Córdoba para una misa multitudinaria en FAdeA

Uno de los momentos más esperados de la visita tendrá lugar el martes 10 de noviembre en Córdoba, donde se prepara un importante operativo para recibir a cientos de miles de peregrinos.

El Papa partirá de Buenos Aires a las 7.30 y llegará al aeropuerto Ambrosio Taravella a las 9.

A las 10 encabezará la misa multitudinaria en FAdeA, donde recorrerá parte del predio en el Papamóvil para saludar a los fieles.

Los preparativos comenzarán desde el lunes, cuando a las 18 se habilite el ingreso al predio para una vigilia juvenil que se iniciará a las 19 y continuará durante la noche.

Después de la celebración del martes, León XIV se trasladará hacia el centro de Córdoba y recorrerá en Papamóvil las avenidas Colón, General Paz, Vélez Sarsfield e Hipólito Yrigoyen.

Alrededor de las 12.30 realizará un saludo y una bendición desde el histórico balcón del Arzobispado, el mismo desde el que Juan Pablo II se dirigió a los cordobeses en 1987.

A las 15.15 mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Córdoba.

Su partida hacia Buenos Aires está prevista para las 16.55.

Ya de regreso en la capital del país, el Pontífice encabezará a las 20.15 una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

La despedida será el miércoles en Luján

El último día de actividades en Argentina será el miércoles 11 de noviembre.

Por la mañana, León XIV visitará un complejo penitenciario federal en Buenos Aires y posteriormente viajará a Luján, donde a las 10 celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación religiosa del país.

Después de la celebración se trasladará al aeropuerto internacional de Ezeiza, donde está prevista la ceremonia oficial de despedida a las 13.30.

A las 14 partirá hacia Lima para continuar su gira apostólica por Sudamérica, que concluirá el 17 de noviembre.

La visita de León XIV, la primera de un Pontífice a la Argentina desde 1987, continuará durante los próximos días con una combinación de encuentros multitudinarios, actividades pastorales y mensajes dirigidos a distintos sectores de la sociedad.