Villa Carlos Paz: con fondos provinciales, la Mutual Floreal Gorini consolida sus prestaciones de salud

A través del Programa de Fortalecimiento Cooperativo y Mutualista, la entidad recibió un aporte de $21.973.600. El ministro de Cooperativas y Mutuales, Gabriel Frizza, recorrió la farmacia mutual y el centro médico de la entidad. La visita formó parte de una jornada de trabajo en el departamento Punilla.

En Villa Carlos Paz, el ministro de Cooperativas y Mutuales, Gabriel Frizza, visitó la Mutual Floreal Gorini, que recibió $21.973.600 del Programa de Fortalecimiento Cooperativo y Mutualista para consolidar los servicios de salud que presta a la comunidad.

Frizza mantuvo un encuentro con autoridades de la entidad y recorrió las instalaciones para conocer de cerca los servicios que brinda a sus asociados y a la comunidad.

La comitiva provincial tomó contacto con el funcionamiento de la farmacia mutual y el centro médico de la entidad, que brinda atención primaria mediante consultas clínicas, pediatría, odontología preventiva y controles periódicos, además de controles ginecológicos y derivaciones a especialistas de la red.

El ministro de Cooperativas y Mutuales felicitó a la institución por el trabajo que realiza en la comunidad y resaltó que esto es posible “por el trabajo mancomunado de la Provincia con las organizaciones”.

“La función de este ministerio es estar al lado de las instituciones que lo requieran, cuenten con nosotros siempre”, agregó Frizza.

La visita a Villa Carlos Paz formó parte de una jornada de trabajo en el departamento Punilla, en la que el ministro también recorrió el Camping Ecoparque de San Antonio de Arredondo junto a sus referentes y mantuvo encuentros con instituciones de Villa Parque Síquiman.

Participaron de la jornada la vocal del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP), Mariana Caserio; autoridades de la mutual, socios y vecinos.

Sobre la mutual

La Mutual Floreal Gorini forma parte de la Federación de Mutuales de Córdoba (Femucor). Lleva el nombre de Floreal Gorini, referente histórico del cooperativismo argentino. En diciembre de 2022 inauguró su sede social en la ciudad.

En materia de salud, la entidad ofrece a sus asociados una farmacia mutual y un centro médico, donde se realizan consultas médicas clínicas, pediatría básica y odontología preventiva, entre otras prestaciones. Además, brinda beneficios adicionales de óptica, turismo social, préstamos mutuales, sepelios y actividades culturales.

El servicio de farmacia es uno de los más utilizados. Los socios acceden a descuentos sobre medicamentos de venta libre y algunos medicamentos crónicos.