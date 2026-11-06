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Un chofer de aplicación chocó contra una camioneta en Villa Carlos Paz y terminó hospitalizado

El accidente ocurrió durante la madrugada en la esquina de avenida Cárcano y Brasil. El conductor del automóvil sufrió un traumatismo dorsal y fue trasladado al Hospital Sayago.

Un hombre de 30 años, que se desempeña como chofer de una aplicación de transporte, resultó herido durante la madrugada de este viernes tras chocar contra una camioneta en la intersección de avenida Cárcano y Brasil, en Villa Carlos Paz.

El siniestro ocurrió alrededor de la 1:30, cuando, por causas que se investigan, un Peugeot 208 conducido por el trabajador colisionó con una Renault Alaskan, al mando de un hombre de 34 años.

Al momento del impacto, el conductor del Peugeot circulaba acompañado por un pasajero mayor de edad.

Un servicio de emergencias médicas acudió al lugar y asistió al chofer, a quien le diagnosticaron un traumatismo dorsal.

Posteriormente, fue trasladado al Hospital Municipal Gumersindo Sayago para una mejor evaluación y atención médica.

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