El futuro de la Defensoría del Pueblo se instaló en el Concejo

Con fuertes diferencias entre oficialismo y oposición, la última sesión legislativa expuso el inicio de una discusión que definirá si la institución se reforma o se elimina. El debate llega tras una elección en la que votó apenas el 17% del padrón.

A pesar del anuncio del intendente Esteban Avilés en la apertura del período legislativo el pasado 1 de agosto, el proyecto de enmienda del oficialismo para modificar el mecanismo de elección del Defensor del Pueblo aún no ingresó formalmente al Concejo de Representantes. Sin embargo, en la última sesión, un pedido de tratamiento sobre tablas para eliminar directamente la institución encendió el cruce de posturas.

La iniciativa fue presentada por Carlos Quaranta (Carlos Paz Inteligente) y propone una reforma parcial de la Carta Orgánica Municipal mediante una convención constituyente exclusiva para derogar los artículos que crean la Defensoría del Pueblo y la figura del adjunto. Aunque la moción fue rechazada (solo votaron a favor del tratamiento el propio Quaranta, Fernando Revello y Noe García Roñoni), sirvió para poner en evidencia las diferencias sobre el futuro del organismo, fuertemente cuestionado tras la última elección, en la que votó solo el 17% del padrón y en la que el actual defensor del Pueblo, Víctor Curvino, fue reelecto con el respaldo de apenas el 5% de los electores habilitados.

Quaranta calificó a la institución como “una estructura costosa, estéril y sin independencia”, y sostuvo que atraviesa un “profundo descrédito” evidenciado el 29 de junio. “Los vecinos no creen y no quieren esta institución… No podemos seguir avalando estructuras vacías y decorativas”, expresó, rechazando cambios parciales en el sistema de elección, donde el oficialismo mantendrá una decisiva influencia. “Nuestro proyecto plantea dar una respuesta definitiva al reclamo justo y legítimo de nuestros vecinos”, subrayó.

Desde el bloque oficialista, Sebastián Guruceta (Carlos Paz Unido) defendió la continuidad de la Defensoría, aunque admitió que la baja participación obliga a repensar su funcionamiento. Respaldó la idea de Avilés de impulsar una enmienda que modifique el sistema de elección. “La Defensoría soluciona conflictos vecinales que no atiende la justicia. Lo más viable es una enmienda que ponga la decisión en manos directas de la ciudadanía”, sostuvo, en contraposición a la idea de una convención constituyente.

El concejal Daniel Ribetti (JxCP) coincidió en que la institución está devaluada, pero planteó la necesidad de rescatarla garantizando su independencia política. Recordó que su bloque propuso que el defensor y el adjunto sean postulados por la primera y segunda minoría, para evitar injerencias del oficialismo. “La devaluación de la Defensoría tiene que ver con la manipulación política de su elección. Si tiene independencia, puede hacer una diferencia sustancial en la atención de los vecinos”, afirmó.

Por su parte, Fernando Revello (JxCP) se inclinó por la eliminación directa del organismo. Aseguró que la baja participación no fue casual ni por razones climáticas, sino un rechazo explícito de la ciudadanía. “La gente no quiere tener la Defensoría del Pueblo, y lo dijo con su ausencia en las urnas. Es una institución innecesaria, que no le ha resuelto los problemas a la gente. Puede ser legal, pero no es legítimo: el pueblo no la ha legitimado”, expresó.

Aunque el oficialismo anticipó que optará por el mecanismo de enmienda, el texto que abrirá la discusión formal todavía no fue presentado. La falta de avances concretos tras el anuncio de Avilés mantiene la expectativa sobre una reforma que, a la luz de las elecciones del 29 de junio, se perfila como uno de los temas centrales en la agenda política del Concejo en el corto plazo.