Semana estable en Villa Carlos Paz: mañanas frías, sin lluvias y repunte hacia el viernes

El SMN anticipa una semana mayormente firme en Villa Carlos Paz y Punilla, con baja probabilidad de precipitaciones y temperaturas frescas. Las máximas se mantendrán entre 16° y 17° durante buena parte del período, pero el viernes subirán hasta 21°.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra una semana sin señales importantes de inestabilidad, con mañanas frías, tardes frescas y una mejora térmica más marcada hacia el cierre.

Para este lunes 25, no se esperan lluvias en lo que resta de la jornada. La temperatura alcanzará una máxima de 16° y hacia la noche bajará a unos 9°, con viento leve de 7–12 km/h.

El martes 26 seguirá en la misma línea, con 0% de precipitaciones durante todo el día. La jornada tendrá una mínima de 7° y una máxima de 17°, con viento suave y cielo entre despejado y algo nublado.

Para el miércoles 27, el SMN también marca 0% de lluvias, aunque aparece un dato a seguir: el viento podría intensificarse hacia la segunda mitad del día, con velocidades de 23–31 km/h y ráfagas de 42–50 km/h. La temperatura se moverá entre 8° y 16°.

El jueves 28 mantendrá el tiempo estable, con apenas una chance mínima de precipitaciones hacia la tarde/noche (0–10%). La mínima será de 12° y la máxima de 16°, en una jornada fresca y con viento moderado.

El cierre de la semana llegará con el viernes 29, que aparece como el día más templado de la proyección: mínima de 9°, máxima de 21° y muy baja probabilidad de lluvias, entre 0–10% en el arranque y 0% hacia la segunda parte del día.

La semana estará marcada por la estabilidad y el frío temprano, más que por la lluvia. El mejor repunte de temperatura se espera hacia el viernes, mientras que el dato a observar en el medio será el viento del miércoles.