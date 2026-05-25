El Reloj Cucú celebra sus 68 años con una fiesta popular en Villa Carlos Paz

El emblema turístico de la ciudad cumple un nuevo aniversario este lunes 25 de mayo y lo festejará desde las 16 en la plazoleta del sector. Habrá música en vivo, talleres, espectáculos para toda la familia, chocolate caliente, torta y actividades recreativas.

El Reloj Cucú de Villa Carlos Paz celebra este lunes 25 de mayo su 68° aniversario con una fiesta abierta a vecinos y turistas en la plazoleta céntrica donde se encuentra uno de los símbolos más reconocidos de la ciudad. La jornada comenzará a las 16 y estará pensada como un encuentro familiar, con propuestas culturales, recreativas y comunitarias.

La programación incluirá música en vivo, espectáculos, animación infantil, chocolate caliente y torta para compartir. Entre las actividades anunciadas habrá presentaciones de Mario Lamas, una muestra de talleres culturales del Centro Vecinal Cu-Cú, show de payasos y distintas propuestas recreativas destinadas a toda la familia.

Durante la celebración también se presentará un libro vinculado a la historia del Centro Vecinal y del propio reloj, en una jornada que busca recuperar la memoria de un espacio ligado desde hace décadas a la identidad turística de Villa Carlos Paz. De la organización participan vecinos, comerciantes, integrantes del centro vecinal, artistas locales y veteranos de Malvinas, en articulación con el municipio.

El festejo tendrá lugar en la plazoleta ubicada en el sector del reloj, sobre Boulevard Sarmiento y avenida Uruguay. La convocatoria es abierta a toda la comunidad y apunta a reunir a familias, visitantes y vecinos del sector alrededor de una postal histórica de la ciudad.

El Reloj Cu-Cú fue inaugurado el 25 de mayo de 1958 y fue construido por un grupo de ingenieros alemanes radicados en la ciudad. En aquel momento llegó a ser considerado uno de los relojes cucú más grandes del mundo, con una estructura de 7,5 metros de altura y una estética que con el tiempo se convirtió en parte inseparable de la imagen turística de Carlos Paz.

Su funcionamiento también forma parte del atractivo cotidiano: el pájaro cucú sale cada hora exacta y cada media hora, acompañado por el sonido del mecanismo. Por eso, aun fuera de los festejos, es habitual ver a turistas esperando con celulares y cámaras para registrar el momento.

A 68 años de su inauguración, el aniversario vuelve a poner en valor no sólo al monumento, sino también al sector histórico que lo rodea. El festejo de este lunes será, además, una oportunidad para reafirmar el lugar del Cucú como punto de encuentro, paseo obligado y símbolo afectivo de varias generaciones de carlospacenses.