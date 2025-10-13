El faldense Marco Moyano se consagró campeón provincial de partidas rápidas 2025

El representante del club Cuatro Caballos de Santa María de Punilla se coronó invicto en el Campeonato Provincial Unificado FAPC-AAPC disputado en Córdoba. Alejandro Gómez completó el podio y Camila Ferrín fue la mejor jugadora femenina.

El ajedrecista Marco Moyano (La Falda) se consagró campeón provincial de partidas rápidas 2025, tras una actuación sobresaliente en el IRT Campeonato Provincial de Partidas Rápidas Unificado FAPC-AAPC, que se disputó este domingo en el Club Ajedrez Pensado de la ciudad de Córdoba.

El torneo reunió a 43 participantes y se jugó bajo el sistema suizo a seis rondas, con un ritmo de 15 minutos más 5 segundos de incremento por jugada. La organización estuvo a cargo de Darío Soto, como árbitro principal, y Marcos Bute Peralta como adjunto.

Una actuación invicta y puntaje perfecto

Moyano, representante del Club Cuatro Caballos de Santa María de Punilla, completó una enorme actuación invicto, sumando 5,5 puntos producto de cinco victorias y una tablas. Su desempeño le permitió sumar 52 puntos de Elo FIDE.

El segundo puesto fue para Franco Acosta (Río Tercero), actual bicampeón provincial en la modalidad blitz, quien totalizó cinco puntos y se ubicó como subcampeón por mejor sistema de desempate.

El tercer lugar del podio fue para el carlospacense Alejandro Gómez, campeón provincial de rápidas 2024, quien también acumuló cinco unidades.

Presencia destacada femenina

La participación punillense sumó otro logro importante: Camila Ferrín se consagró mejor ajedrecista femenina del certamen, reafirmando el crecimiento del ajedrez regional y el protagonismo de sus representantes en competencias provinciales.

La tabla completa en este link: https://s2.chess-results.com/tnr1250518.aspx?lan=2&art=1&rd=6&fed=ARG&turdet=YES&SNode=S0