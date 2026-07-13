Previsible: solo con votos oficialistas, aprobaron un nuevo aumento del contrato con CO.TR.ECO.

La actualización lleva el costo mensual habitual de la recolección de residuos a más de $612 millones y reconoce otros $87,7 millones por diferencias retroactivas de abril, mayo y junio. La oposición no acompañó el convenio ni intervino durante el debate.

Tal como se preveía, con los siete votos de Carlos Paz Unido, el Concejo de Representantes aprobó en sesión extraordinaria una nueva redeterminación del contrato con CO.TR.ECO. S.A., concesionaria del servicio de higiene urbana y recolección de residuos de Villa Carlos Paz.

La actualización eleva el costo mensual habitual del servicio a $612.022.858,35, IVA incluido, y reconoce una deuda retroactiva de $87.752.894,22 por las diferencias correspondientes a abril, mayo y junio de 2026.

La oposición no acompañó el proyecto y tampoco realizó intervenciones durante el tratamiento. La única exposición estuvo a cargo de Raquel Merlino, de Carlos Paz Unido, quien defendió el convenio como la aplicación de un mecanismo previsto en el contrato.

La redeterminación fue aprobada poco más de un mes después de la actualización autorizada por el Concejo el 28 de mayo, que había fijado el costo mensual habitual en $582.771.893,61.

El nuevo valor implica un incremento de $29.250.964,74 por mes, equivalente al 5,02% respecto del monto anterior.

Cómo se compone el nuevo precio

El convenio establece desde abril los siguientes valores:

$550.593.024,60 para los servicios normal y diferencial.

para los servicios normal y diferencial. $23.869.380,04 por la ampliación de cien cuadras de barrido y el refuerzo del levantamiento de restos de poda.

por la ampliación de cien cuadras de barrido y el refuerzo del levantamiento de restos de poda. $37.560.453,71 por los servicios adicionales aprobados mediante la Ordenanza N.º 7.220.

La suma de esos componentes determina el costo mensual habitual de $612.022.858,35.

También se actualizó a $8.341.060,21 el servicio de levantamiento de áridos. Esa prestación se realiza únicamente durante diciembre, enero, febrero y marzo, por lo que no integra el valor habitual de los meses comprendidos en esta redeterminación.

Cuando se incorpore ese adicional estacional, el costo mensual total ascenderá a $620.363.918,56.

Casi $88 millones por diferencias retroactivas

El acuerdo reconoce a favor de la empresa una diferencia de $29.250.964,74 por cada uno de los meses de abril, mayo y junio.

El retroactivo acumulado alcanza así los $87.752.894,22, IVA incluido.

Merlino sostuvo que la actualización responde principalmente al acuerdo salarial celebrado el 15 de abril de 2026 para los trabajadores del sector, que estableció un incremento del 4,5% sobre los salarios de marzo.

A ese componente se sumaron las variaciones de otros índices incluidos en la fórmula contractual.

“No estamos ante una modificación discrecional del contrato ni ante la incorporación de nuevos conceptos”, afirmó.

La concejala explicó que la solicitud presentada por CO.TR.ECO. fue revisada por la Dirección de Administración y Presupuesto, que verificó la documentación y realizó los cálculos correspondientes.

“Lo que estamos tratando es la aplicación de una herramienta contractual previamente establecida, sustentada en documentación respaldatoria, índices objetivos y cálculos verificados por las áreas técnicas municipales”, sostuvo.

Otra actualización aprobada por el oficialismo

El convenio se encuadra en el artículo 47 del Pliego de Bases y Condiciones aprobado mediante la Ordenanza N.º 6.273.

La iniciativa fue sancionada únicamente con los siete votos de Carlos Paz Unido. Para completar el procedimiento deberá contar además con el visado del Tribunal de Cuentas.

La aprobación volvió a repetirse sin acompañamiento opositor, aunque esta vez tampoco hubo intervenciones de los bloques minoritarios para fundamentar su rechazo o cuestionar los cálculos presentados.

La nueva redeterminación coloca nuevamente al servicio de higiene urbana entre los principales compromisos mensuales del municipio y lleva a más de $612 millones el monto habitual que Villa Carlos Paz deberá pagar a la concesionaria.

A ese valor deberá sumarse ahora el retroactivo de casi $88 millones correspondiente a los tres meses reconocidos en el convenio.