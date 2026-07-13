Aprobaron un plazo especial para que instituciones regularicen exenciones tributarias municipales

La ordenanza establece como fecha límite el 30 de noviembre de 2026 y alcanza a centros vecinales, entidades religiosas, deportivas, educativas y organizaciones civiles sin fines de lucro. Cada caso deberá ser evaluado por el organismo fiscal municipal.

El Concejo de Representantes aprobó por unanimidad un proyecto enviado por el intendente Esteban Avilés que permitirá a instituciones vecinales, religiosas, deportivas, educativas y entidades civiles sin fines de lucro regularizar su situación tributaria y solicitar exenciones municipales que no tramitaron oportunamente.

La ordenanza otorga plazo hasta el 30 de noviembre de 2026 para que las organizaciones alcanzadas presenten la documentación correspondiente ante el organismo fiscal y acrediten que reúnen los requisitos exigidos por la normativa.

El beneficio comprende a cultos autorizados, centros vecinales, cooperadoras escolares, instituciones educativas incorporadas a la enseñanza oficial, bibliotecas públicas y entidades civiles sin fines de lucro.

Según los fundamentos remitidos por el Departamento Ejecutivo, se trata de contribuyentes que pueden estar alcanzados por exenciones objetivas o subjetivas, pero que no cumplieron en tiempo y forma con la obligación de presentar una solicitud escrita y acompañar las pruebas necesarias, tal como establece el artículo 50 de la Ordenanza N.º 1.408.

No habrá exenciones automáticas

La iniciativa no concede el beneficio de manera general ni automática.

Cada institución deberá presentar su solicitud, cumplir las exigencias formales y acreditar las condiciones correspondientes. Luego, el organismo fiscal municipal tendrá que analizar cada expediente y resolver si corresponde reconocer la exención desde el nacimiento de las obligaciones tributarias respectivas.

De este modo, la ordenanza abre un plazo extraordinario para regularizar situaciones existentes, pero mantiene la evaluación individual de cada caso.

El proyecto también faculta al Departamento Ejecutivo a condonar las multas municipales aplicadas hasta el 30 de junio de 2026 a las instituciones incluidas en la norma.

Evitar que una demora formal perjudique a las entidades

Durante el debate, Raquel Merlino, de Carlos Paz Unido, sostuvo que la medida busca evitar que una demora administrativa perjudique a organizaciones que desarrollan tareas comunitarias y que, en muchos casos, funcionan con trabajo voluntario y recursos limitados.

“No se trata de establecer excepciones generales. Se trata de fijar un plazo concreto y extraordinario para ordenar situaciones existentes”, afirmó.

Carlos Quaranta, de Carlos Paz Inteligente, acompañó la iniciativa y formuló una observación de técnica legislativa.

El concejal consideró conveniente que el artículo primero mencionara expresamente el artículo 50 de la Ordenanza N.º 1.408, que regula la presentación de las solicitudes de exención.

“Nos parece razonable permitir que estas instituciones accedan al beneficio que les otorga el artículo 50 de la Ordenanza N.º 1.408”, sostuvo.

La propuesta obtuvo los 12 votos afirmativos y fue aprobada por unanimidad.