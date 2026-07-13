Fuerte ascenso térmico en Villa Carlos Paz: la máxima podría llegar a 25° el jueves

La semana comenzará con una jornada fresca y neblina durante las primeras horas, pero la temperatura irá en aumento. Las distintas proyecciones anticipan máximas cercanas a 20° el martes, 23° el miércoles y hasta 25° el jueves, antes de un viernes más ventoso.

El invierno dará una tregua durante los próximos días en Villa Carlos Paz, con un marcado ascenso de temperatura que se sentirá especialmente entre el miércoles y el jueves.

Para hoy, lunes 13, el parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una mínima de 5° y una máxima de 15°, con neblina durante la mañana y viento del norte de 13–22 km/h. Otros modelos proyectan una tarde algo más templada, por lo que la evolución del termómetro será uno de los aspectos a seguir durante la jornada.

El martes 14 comenzaría con temperaturas de entre 8° y 9°, mientras que por la tarde la máxima rondaría los 20°. El cielo se presentaría mayormente nublado y el viento del norte podría hacerse sentir por momentos.

La suba será más notoria el miércoles 15, con una mínima cercana a 8° y una máxima que podría alcanzar los 23°. Se espera una jornada con bastante nubosidad, pero con un ambiente claramente más templado que el de comienzos de semana.

El punto más cálido de la proyección llegaría el jueves 16. Los modelos ubican la temperatura entre 13° y 25°, con alternancia de nubes y momentos de sol.

Para el viernes 17 se espera un descenso moderado, con valores de entre 7° y 21°. El cambio más perceptible estaría en el viento, que podría aumentar desde la mañana y mantenerse durante buena parte de la jornada.

El dato dominante será el rápido ascenso térmico: después de un lunes fresco, Villa Carlos Paz podría sumar alrededor de diez grados en sus máximas hasta alcanzar el pico previsto para el jueves.