Caso Santiago Herrero: imputaron a los tres detenidos por “homicidio en grado de tentativa”

El adolescente continúa en estado crítico y todavía no pudo avanzarse con la reducción de la sedación debido a las reacciones que presenta.

La investigación por la grave agresión sufrida por Santiago Herrero avanzó con la imputación de los tres jóvenes detenidos. La Fiscalía, según confirmó Carlos Paz Vivo, les atribuyó provisoriamente el delito de homicidio en grado de tentativa, mientras continúa reuniendo pruebas para reconstruir el ataque y determinar la participación individual de cada uno.

La medida alcanza a un joven mayor de edad y dos adolescentes, detenidos durante los procedimientos realizados luego del episodio ocurrido el jueves por la noche en Villa Carlos Paz.

El mayor permanece alojado en la Unidad de Contención del Aprehendido, mientras que los menores fueron trasladados al Complejo Esperanza. Por tratarse de una investigación en curso y existir adolescentes involucrados, sus identidades se mantienen bajo reserva.

La imputación expresa la hipótesis jurídica con la que trabaja actualmente la Fiscalía, pero no constituye una condena. Todavía resta establecer qué conducta se atribuye a cada sospechoso, si hubo otras personas que participaron y cómo se desarrolló la secuencia completa.

La causa está a cargo de la fiscal de instrucción Jorgelina Gómez, quien interviene durante la feria judicial. Entre las medidas incorporadas aparecen testimonios, registros de cámaras de seguridad y el análisis de cinco teléfonos celulares secuestrados durante los procedimientos.

Santiago continúa en estado crítico

Santiago, de 15 años, permanece internado en la terapia intensiva del Hospital de Urgencias de Córdoba, donde fue operado de urgencia por el grave traumatismo de cráneo sufrido durante la agresión.

Su madre, María Laura Tamagnone, informó el domingo a las 14 que no se habían registrado cambios sustanciales en su estado. “Santiago sigue igual”, expresó en una publicación difundida en redes sociales.

Según explicó, cuando los médicos disminuyen la sedación, el adolescente reacciona de manera muy agitada, intenta sentarse y procura quitarse los elementos utilizados durante la internación. Por ese motivo, todavía no fue posible avanzar con el procedimiento y los profesionales esperan que la respuesta sea más tranquila.

Tamagnone indicó que continúa con la misma medicación y que permanece en estado crítico, aunque sin presentar un empeoramiento. También señaló que las reacciones observadas son esperables en pacientes que atravesaron un traumatismo de estas características.

“Gracias a todos ustedes por el apoyo. La energía nos llega y le llega a Santiago”, manifestó la madre, quien volvió a destacar el acompañamiento recibido por la familia.

El reconocimiento a quienes lo asistieron

Este lunes, Tamagnone publicó un nuevo mensaje para agradecer a las personas e instituciones que intervinieron durante los primeros minutos posteriores al ataque.

Mencionó especialmente a Seguridad Urbana de Villa Carlos Paz, la Policía, Bomberos, enfermeros, enfermeras, médicos y al Hospital Municipal Gumersindo Sayago, donde Santiago recibió la primera atención antes de ser trasladado a Córdoba.

“Gracias por atender y actuar tan rápido en esos primeros momentos, luego de lo sucedido. Gracias por contenerme a mí”, expresó.

La mujer aseguró que, según le explicaron posteriormente otros profesionales, el equipo del hospital municipal realizó las intervenciones necesarias para que el adolescente llegara en condiciones de ser operado en el Hospital de Urgencias.

También agradeció al joven que realizó el traslado hacia Córdoba y a las personas que continúan enviando mensajes, oraciones y expresiones de acompañamiento para la recuperación de su hijo.

La agresión investigada

El hecho ocurrió durante la noche del jueves 9 de julio, en inmediaciones de avenida Cárcano y Sargento Cabral, cuando Santiago se encontraba acompañado por un amigo.

De acuerdo con la denuncia de la familia, el adolescente fue atacado por un grupo de jóvenes y recibió el impacto de una botella en la cabeza. Después de caer, habría continuado siendo golpeado.

Esta reconstrucción todavía debe ser corroborada mediante las pruebas incorporadas al expediente. La Fiscalía procura determinar cómo comenzó el episodio, cuántas personas intervinieron y qué responsabilidad le corresponde a cada una.

Santiago fue asistido inicialmente en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago y posteriormente trasladado al Hospital de Urgencias, donde fue sometido a una intervención quirúrgica por un traumatismo de cráneo con hundimiento óseo y lesiones internas.