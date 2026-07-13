Arrastró varios metros a una policía de la Caminera durante un control y fue detenida en Colonia Caroya

La conductora, oriunda de La Plata, reaccionó de manera violenta cuando iba a ser sancionada por exceso de velocidad en la Ruta Nacional 9. Al intentar escapar, atrapó la mano de una cabo de la Policía Caminera con la ventanilla y la arrastró sobre la calzada.

Una mujer de 49 años fue detenida luego de protagonizar un grave episodio durante un control de la Policía Caminera sobre la Ruta Nacional 9, en Córdoba.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 739, cuando los efectivos detuvieron una camioneta Ford Raptor y le comunicaron a la conductora que iban a labrarle un acta de infracción por exceso de velocidad.

De acuerdo con la información policial, la automovilista se ofuscó ante la sanción y comenzó a dañar la documentación que le habían entregado los agentes.

La situación se agravó cuando intentó retirarse del lugar. La mujer subió la ventanilla de manera repentina y atrapó la mano derecha de una cabo que participaba del procedimiento.

Sin detener la marcha, aceleró y arrastró a la uniformada durante varios metros sobre la calzada. La policía finalmente logró liberarse, aunque sufrió distintas lesiones como consecuencia del episodio.

La camioneta escapó del control, lo que motivó un operativo cerrojo en la zona. El vehículo fue localizado e interceptado poco después en el ingreso a la estancia La Pampa, en jurisdicción de Colonia Caroya.

En el rodado viajaban la conductora, domiciliada en La Plata, y un hombre de 53 años.

La mujer fue aprehendida y trasladada a una dependencia policial, donde quedó imputada y a disposición de la Fiscalía de Instrucción de turno.