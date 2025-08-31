Defensa y Justicia 2 – Belgrano 1: reacción pirata que se quedó corta en Varela

Jara lo empató de penal y el Pirata empujó hasta el final, pero un gol a 15’ del cierre lo dejó sin premio.

En el Norberto Tomaghello y por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025, Belgrano cayó este domingo 2–1 ante Defensa y Justicia en un partido que lo tuvo a tiro hasta el último minuto. El local pegó temprano, a los 8’, con un cabezazo de Rafael Delgado. Lejos de caerse, el Pirata se metió en el juego, ganó duelos en el medio y niveló a los 30’ con Franco Jara, que cambió penal por gol.

En el complemento, Belgrano volvió mejor parado, pero le faltó filo en los metros finales. En una segunda jugada tras pelota parada, Juan Miritello apareció en el área y empujó el 2–1 a los 75’, en la acción que terminó marcando el resultado.

El cierre fue todo del Celeste: centros, segundas pelotas y una chance clarísima de Jara, cuyo zurdazo cruzado dio en el poste en tiempo de descuento. También se topó con un Bologna atento en un par de atajadas exigidas. La imagen final deja bronca: hubo reacción y momentos de dominio, pero otra vez faltó puntería y concentración en las áreas.

Impacto en la tabla

Defensa y Justicia llega a 12 puntos y se ubica 4.º en la Zona A tras siete fechas.

llega a y se ubica tras siete fechas. Belgrano queda con 8 puntos, en el 11.º lugar de la Zona A.

Próximos partidos