Este jueves quedarán habilitadas las nuevas playas de estacionamiento del Kempes

La preventa de los espacios comenzará este miércoles, desde las 10, a través del sitio web de Caminos de las Sierras: Parking.caminosdelassierras.com.ar. El nuevo espacio cuenta con 2.400 lugares para automóviles y 340 para motocicletas.

Desde este miércoles, se habilitó la preventa de los 2.740 espacios de las nuevas playas de estacionamiento construidas por el Gobierno de Córdoba en los alrededores del Estadio Mario Alberto Kempes.

Las playas comenzarán a funcionar con motivo del partido que disputarán este jueves 30 de julio, a las 19, Talleres y Vélez Sarsfield, por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

La infraestructura fue ejecutada y será administrada por Caminos de las Sierras. Los nuevos espacios se encuentran ubicados bajo el viaducto de la avenida Circunvalación y en el sector de la rotonda situada frente al estadio.

En total, se habilitarán 2.400 lugares para automóviles y 340 para motocicletas. La preventa podrá realizarse desde las 10 a través del sitio web Parking.caminosdelassierras.com.ar.

El valor de la estadía durante el evento será de 10.000 pesos para motocicletas y 20.000 pesos para automóviles, con posibilidad de pago mediante tarjetas de débito, crédito o código QR.

Las playas estarán abiertas para el ingreso de vehículos a partir de las 15 del día del encuentro.

Cada uno de los siete sectores de estacionamiento cuenta con acceso jerarquizado independiente, pórtico de ingreso, tres módulos sanitarios, sistema de protección contra incendios con hidrantes conectados a cisternas y cabinas de cobro.

Se recomienda a quienes lleguen por el anillo externo de la avenida Circunvalación utilizar la primera bajada hacia la colectora, inmediatamente después del túnel ubicado bajo el puente Mujer Urbana, ya que ese recorrido brinda el acceso más directo a las nuevas playas.

Detalles de la obra

La intervención incluyó la pavimentación, ampliación y refuncionalización de los espacios destinados al estacionamiento en el entorno del estadio, con la ejecución de cercos perimetrales, nuevos accesos, áreas de uso múltiple, demarcación horizontal, señalización vertical, iluminación LED integral, veredas y tareas de parquización.

Además, se ejecutaron obras hidráulicas para captar, canalizar y conducir los desagües pluviales provenientes del viaducto de Circunvalación, evitando descargas a cielo abierto y posibles anegamientos.

Asimismo, se construyó una nueva rotonda y un acceso sobre la colectora Kempes de Circunvalación, mejorando la circulación vehicular y el ingreso a las distintas instalaciones deportivas ubicadas en el sector.