Básquet: Bolívar ganó por un punto y se metió en la final de la Copa Centenario

El conjunto de Villa Carlos Paz venció 80-79 a Bochas Sport en un Estadio Alfredo Alí colmado y definirá el torneo el próximo sábado frente a Alianza Jesús María, en la cancha de Atenas.

Bolívar volvió a demostrar su protagonismo en el básquet cordobés y se clasificó este lunes por la noche a la final de la Copa Centenario, organizada por la Asociación Cordobesa de Básquetbol.

En un partido cerrado y emocionante, el equipo carlospacense derrotó 80-79 a Bochas Sport de Colonia Caroya por las semifinales del certamen.

El encuentro se disputó en el Estadio Alfredo Alí, con un gran acompañamiento del público local, que celebró una victoria definida por apenas un punto.

Los dirigidos por Juan Pablo Caro buscarán el título el próximo sábado frente a Alianza Jesús María. La final se jugará en la cancha de Atenas.

La clasificación confirma el gran presente de Bolívar, que disputará su segunda final consecutiva. El conjunto de Villa Carlos Paz viene de alcanzar la definición del Torneo Apertura, en la que enfrentó a Instituto.

Con otro partido de alta intensidad y un desenlace ajustado, Bolívar volvió a instalarse entre los principales protagonistas de la competencia provincial.