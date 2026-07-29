Edición de julio de La Jornada: ya disponible en PDF

Para quienes siguen el pulso de la ciudad y la región desde el papel, compartimos la edición N.º 625 de La Jornada en su versión PDF, tal como fue impresa.

En este número:

❄️ Turismo de invierno: optimismo, cautela y preocupación. Villa Carlos Paz sostuvo el movimiento durante julio y volvió a ubicarse entre los destinos más elegidos de Córdoba. Sin embargo, la ocupación no siempre se traduce en rentabilidad: el menor poder adquisitivo, las tarifas contenidas y los costos crecientes mantienen bajo presión a la hotelería y la gastronomía.

🏗️ Llaryora reforzó el respaldo provincial a Villa Carlos Paz. La renovación del acueducto y la avenida Cárcano, la urbanización de Las Latitas y la rehabilitación de la colectora hacia Malagueño dejaron obras terminadas, nuevos anuncios y una fuerte inversión provincial.

📅 El aniversario de la ciudad volvió a quedar relegado. Por segundo año consecutivo, el Municipio concentró la celebración del 16 de julio en las fiestas patronales y omitió mencionar formalmente los 113 años de Villa Carlos Paz, mientras continúa trasladando el peso institucional hacia el 4 de noviembre.

🏛️ Expectativas moderadas ante el discurso de Avilés. La apertura de sesiones del Concejo marcará el ingreso al último año de gestión y el comienzo de una etapa cada vez más atravesada por las elecciones municipales de 2027.

🗳️ Una Defensoría atrapada en el descrédito. A un año de la elección con menor participación de la historia, el organismo sigue condicionado por la escasa legitimidad, el blindaje político y una reforma prometida que nunca llegó al Concejo.

💰 Presupuesto, residuos y gestión municipal. El oficialismo amplió en $8.707 millones el Presupuesto 2026, mientras la oposición cuestionó las previsiones de recaudación. En la licitación de higiene urbana, una empresa fue excluida y CO.TR.ECO. quedó como única oferente.

🤝 El Refugio Cura Brochero necesita ayuda. La institución lanzó una campaña urgente para sostener el único espacio de alojamiento nocturno destinado a personas en situación de calle. Las colaboraciones pueden realizarse al alias REFUGIONOCTURNO.VCP.

🧭 Política local camino a 2027. La foto de Avilés con Gabriel Bornoroni, la construcción de Otra Cosa, la nueva conducción del PJ, el ranking de dirigentes de Punilla y las repercusiones por el estado del Reloj Cucú forman parte de la sección En Pocas Líneas.

🏘️ Punilla Sur recibió obras, viviendas y aportes. La recorrida de Martín Llaryora por Cuesta Blanca, Villa Río Icho Cruz, Mayu Sumaj y San Antonio de Arredondo dejó inversiones en cloacas, gas, agua, cordón cuneta, iluminación, viviendas, salud, educación e instituciones.

📍 Actualidad de las localidades. Cuesta Blanca realizó su primera Asamblea Anual Ordinaria Virtual; Villa Río Icho Cruz se sumó a Ojos en Alerta y recibió un móvil policial; San Antonio comenzó su plan de pavimento y cordón cuneta; y Mayu Sumaj mantiene un servicio gratuito de asesoramiento legal.

📷 Memoria e imágenes. En PhoTortul, Luis Tórtolo presenta “Fracasé con todo éxito”, una escena capturada al atardecer sobre el lago San Roque. En Fue noticia y es historia, Eldor Bertorello recupera imágenes del antiguo portal hacia el Cerro de la Cruz y de Jorge Descotte durante la Vuelta de Córdoba para Turismo Carretera.

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