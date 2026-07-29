miércoles, julio 29, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Home Tapa Edición de julio de La Jornada: ya disponible en PDF

Edición de julio de La Jornada: ya disponible en PDF

Para quienes siguen el pulso de la ciudad y la región desde el papel, compartimos la edición N.º 625 de La Jornada en su versión PDF, tal como fue impresa.

En este número:

❄️ Turismo de invierno: optimismo, cautela y preocupación. Villa Carlos Paz sostuvo el movimiento durante julio y volvió a ubicarse entre los destinos más elegidos de Córdoba. Sin embargo, la ocupación no siempre se traduce en rentabilidad: el menor poder adquisitivo, las tarifas contenidas y los costos crecientes mantienen bajo presión a la hotelería y la gastronomía.

🏗️ Llaryora reforzó el respaldo provincial a Villa Carlos Paz. La renovación del acueducto y la avenida Cárcano, la urbanización de Las Latitas y la rehabilitación de la colectora hacia Malagueño dejaron obras terminadas, nuevos anuncios y una fuerte inversión provincial.

📅 El aniversario de la ciudad volvió a quedar relegado. Por segundo año consecutivo, el Municipio concentró la celebración del 16 de julio en las fiestas patronales y omitió mencionar formalmente los 113 años de Villa Carlos Paz, mientras continúa trasladando el peso institucional hacia el 4 de noviembre.

🏛️ Expectativas moderadas ante el discurso de Avilés. La apertura de sesiones del Concejo marcará el ingreso al último año de gestión y el comienzo de una etapa cada vez más atravesada por las elecciones municipales de 2027.

🗳️ Una Defensoría atrapada en el descrédito. A un año de la elección con menor participación de la historia, el organismo sigue condicionado por la escasa legitimidad, el blindaje político y una reforma prometida que nunca llegó al Concejo.

💰 Presupuesto, residuos y gestión municipal. El oficialismo amplió en $8.707 millones el Presupuesto 2026, mientras la oposición cuestionó las previsiones de recaudación. En la licitación de higiene urbana, una empresa fue excluida y CO.TR.ECO. quedó como única oferente.

🤝 El Refugio Cura Brochero necesita ayuda. La institución lanzó una campaña urgente para sostener el único espacio de alojamiento nocturno destinado a personas en situación de calle. Las colaboraciones pueden realizarse al alias REFUGIONOCTURNO.VCP.

🧭 Política local camino a 2027. La foto de Avilés con Gabriel Bornoroni, la construcción de Otra Cosa, la nueva conducción del PJ, el ranking de dirigentes de Punilla y las repercusiones por el estado del Reloj Cucú forman parte de la sección En Pocas Líneas.

🏘️ Punilla Sur recibió obras, viviendas y aportes. La recorrida de Martín Llaryora por Cuesta Blanca, Villa Río Icho Cruz, Mayu Sumaj y San Antonio de Arredondo dejó inversiones en cloacas, gas, agua, cordón cuneta, iluminación, viviendas, salud, educación e instituciones.

📍 Actualidad de las localidades. Cuesta Blanca realizó su primera Asamblea Anual Ordinaria Virtual; Villa Río Icho Cruz se sumó a Ojos en Alerta y recibió un móvil policial; San Antonio comenzó su plan de pavimento y cordón cuneta; y Mayu Sumaj mantiene un servicio gratuito de asesoramiento legal.

📷 Memoria e imágenes. En PhoTortul, Luis Tórtolo presenta “Fracasé con todo éxito”, una escena capturada al atardecer sobre el lago San Roque. En Fue noticia y es historia, Eldor Bertorello recupera imágenes del antiguo portal hacia el Cerro de la Cruz y de Jorge Descotte durante la Vuelta de Córdoba para Turismo Carretera.

📎 Descargá el PDF completo:

Tapa_625_29-07-26

lajornada
lajornada

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv
MÁS ARTÍCULOS

Agosto llega con aumentos: qué sube y qué todavía falta confirmar

Este jueves quedarán habilitadas las nuevas playas de estacionamiento del Kempes

Cristina Kirchner llevó su condena en la causa Vialidad ante la...

Operativo de saturación en Punilla: tres aprehendidos y 13 motocicletas secuestradas