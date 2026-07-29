Franco Colapinto llegó al receso con 19 puntos: el balance de su temporada 2026 en la Fórmula 1

El piloto argentino ocupa el 12º puesto del campeonato, terminó las once carreras disputadas y sumó en seis de ellas. Su sexto lugar en Canadá fue el punto más alto de una primera mitad marcada por la regularidad y las limitaciones del Alpine.

Franco Colapinto completó la primera mitad de la temporada 2026 de la Fórmula 1 con 19 puntos, seis llegadas entre los diez primeros y el 12º puesto en el campeonato de pilotos.

El argentino disputó las once carreras realizadas antes del receso de verano europeo y logró completar todas, sin abandonos. Su mejor resultado fue el sexto lugar obtenido en el Gran Premio de Canadá, después de haber terminado séptimo en Miami.

El balance muestra una campaña consistente, con momentos de buen rendimiento y una capacidad frecuente para aprovechar las oportunidades, aunque también con dificultades para sostenerse regularmente dentro de la zona de puntos.

Seis carreras con puntos

Colapinto abrió el año con un 14º puesto en Australia y consiguió su primer punto en la segunda fecha, al terminar décimo en China. Luego fue 16º en Japón, antes de iniciar su mejor tramo de la temporada.

En Miami clasificó octavo y finalizó séptimo, en lo que entonces se convirtió en su mejor resultado desde su llegada a la Fórmula 1.

La progresión continuó en Canadá, donde volvió a ingresar en la Q3, largó décimo y avanzó hasta el sexto puesto. Los ocho puntos obtenidos en Montreal representan casi la mitad de su cosecha hasta el receso.

Después llegaron dos carreras más complejas. Fue 14º en Mónaco y terminó décimo en Barcelona, aunque en el circuito catalán había cruzado la meta en la octava posición y perdió dos lugares por una sanción de diez segundos relacionada con una infracción bajo bandera amarilla.

El argentino quedó fuera de los puntos en Austria, donde fue 15º, pero se recuperó en las dos competencias siguientes: terminó noveno en Gran Bretaña y décimo en Bélgica.

En Silverstone avanzó diez posiciones después de partir desde el 19º lugar, mientras que en Spa-Francorchamps logró sumar otra unidad y encadenó su segunda carrera consecutiva dentro de los diez primeros.

Un cierre difícil en Hungría

El último Gran Premio antes del receso dejó un resultado menos favorable. Colapinto sufrió un despiste durante los entrenamientos del viernes en Hungría, que provocó daños en el monoplaza y redujo su tiempo de trabajo en pista.

A pesar de esas dificultades, clasificó 13º. En la carrera perdió rendimiento desde las primeras vueltas y finalizó 15º, sin posibilidades concretas de pelear por los puntos.

Tras la competencia, el piloto señaló que el Alpine había mostrado falta de ritmo, problemas de equilibrio y escaso agarre. También planteó la posibilidad de que el auto hubiera sufrido algún daño que afectara su rendimiento durante la carrera.

La comparación dentro de Alpine

Colapinto se encuentra por detrás de su compañero Pierre Gasly, quien ocupa la décima posición del campeonato con 42 puntos.

El francés construyó buena parte de esa diferencia con el tercer puesto conseguido en Mónaco, además de sumar en Australia, China, Japón, Canadá, Barcelona y Gran Bretaña.

Entre ambos reunieron los 61 puntos que mantienen a Alpine en el sexto puesto del Mundial de Constructores. El equipo perdió la quinta posición frente a Racing Bulls en las últimas fechas y quedó obligado a mejorar el rendimiento del A526 durante la segunda parte del año.

La escudería reconoció que el monoplaza perdió competitividad frente a varios rivales de la zona media y anticipó la llegada de nuevas piezas y actualizaciones después del receso.

Regularidad y margen de crecimiento

El principal dato positivo de Colapinto fue su regularidad. Terminó todas las carreras y logró convertir en puntos seis de las once participaciones, incluso en fines de semana en los que Alpine no se encontraba entre los equipos más rápidos.

Miami y Canadá mostraron su techo competitivo cuando el auto respondió y pudo largar dentro de los diez primeros. Gran Bretaña, en cambio, exhibió su capacidad para recuperar posiciones y aprovechar una carrera cambiante después de una clasificación adversa.

El aspecto pendiente aparece principalmente en la clasificación. Fuera de sus buenas actuaciones en Miami y Canadá, el argentino largó habitualmente desde la zona media o trasera, una situación que redujo sus posibilidades en circuitos donde los sobrepasos resultan más difíciles.

Con 19 puntos, Colapinto se mantiene delante de pilotos como Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Carlos Sainz, Alexander Albon, Esteban Ocon y Fernando Alonso en el campeonato.

La Fórmula 1 volverá entre el 21 y el 23 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos, que incluirá carrera sprint en el circuito de Zandvoort.

Para Colapinto, la segunda mitad tendrá dos objetivos centrales: reducir la distancia con Gasly y consolidarse con mayor frecuencia dentro de los diez primeros. Buena parte de esas posibilidades dependerá de la evolución del Alpine y de la efectividad de las actualizaciones anunciadas por el equipo.