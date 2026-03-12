Cuesta Blanca recibió a agentes de la Policía Ambiental de Córdoba para coordinar acciones de protección

La presidenta comunal Ana Gaitán participó de un encuentro con personal de Policía Ambiental, junto a las áreas de Obras Privadas y Guardambiente Comunal, para intercambiar criterios de trabajo vinculados al cuidado del entorno.

La Comuna de Cuesta Blanca recibió en la mañana de este martes la visita de agentes de la Policía Ambiental de Córdoba, en una jornada de intercambio orientada a fortalecer las acciones de protección ambiental en la localidad.

Del encuentro participaron la presidenta comunal Ana Gaitán, junto a representantes de Obras Privadas y de Guardambiente Comunal, quienes compartieron una instancia de trabajo con el organismo provincial.

Según se informó, durante la reunión se intercambiaron conocimientos, ideas y miradas vinculadas a la preservación del ambiente y al abordaje de distintas situaciones que pueden impactar en el territorio.

Desde la comuna señalaron que este tipo de articulaciones permiten seguir consolidando herramientas de prevención, control y cuidado en una localidad atravesada por su entorno natural.