Schiaretti rechazó la reforma de la Ley de Glaciares y cuestionó el tratamiento exprés en Diputados

El diputado nacional por Córdoba anticipó que no acompañará el proyecto impulsado por el oficialismo y advirtió sobre el impacto que una modificación apresurada puede tener sobre las reservas estratégicas de agua. La postura se conoció en la previa de la sesión especial de este miércoles 8, después de que La Libertad Avanza lograra dictamen de mayoría para llevar la iniciativa al recinto.

Juan Schiaretti salió a fijar posición sobre la reforma de la Ley de Glaciares y confirmó que votará en contra del proyecto que el oficialismo buscará aprobar este miércoles en la Cámara de Diputados. Lo hizo a través de un extenso mensaje publicado en X, en el que sostuvo que “no se puede acompañar la reforma actual” y cuestionó que una discusión de ese alcance avance “de manera exprés”.

En su planteo, el diputado cordobés puso el eje en el valor estratégico de los glaciares como reserva de agua dulce y remarcó que su protección no involucra solo a las provincias cordilleranas. En ese marco, señaló que también Córdoba, pese a no ser una provincia andina, depende en su zona oeste de ese sistema para sostener el acceso al agua a lo largo del tiempo. Además, vinculó el debate con el cambio climático y resumió su postura con una definición central: “Cuidar el agua es cuidar la vida”.

Schiaretti también cuestionó el modo en que se desarrolló el trámite parlamentario. En su publicación sostuvo que una reforma de esta complejidad requiere tiempo, análisis técnico y consensos amplios, y advirtió que eso no ocurrió ni en el Senado ni en Diputados. Entre otros puntos, objetó que en la audiencia pública hubo más de 100 mil inscriptos y que solo una parte reducida pudo exponer, algo que a su juicio debilitó el debate.

Otro de los ejes de su mensaje fue la defensa del IANIGLA, el organismo científico encargado del inventario nacional de glaciares. Schiaretti alertó que quitarle funciones o desfinanciarlo debilita una herramienta técnica clave para la protección de glaciares y ambientes periglaciares, y advirtió que dejar esa tarea librada exclusivamente a criterios provinciales puede generar desigualdades, conflictos entre jurisdicciones e incluso inseguridad jurídica.

La intervención del exgobernador cordobés se produjo después de que el oficialismo consiguiera el dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales. Según el conteo parlamentario, el despacho reunió 37 firmas y quedó habilitado para ser tratado en la sesión especial convocada para este miércoles 8 de abril a las 15, en la que la Cámara debatirá la modificación de la Ley 26.639, que ya cuenta con media sanción del Senado.

Con ese escenario, la discusión por la Ley de Glaciares llegará al recinto atravesada por una fuerte tensión entre el impulso oficial para avanzar rápido con la reforma y las críticas de sectores opositores, ambientalistas y parte del bloque Provincias Unidas, que advierten sobre los efectos que el cambio podría tener sobre la protección del agua y el rol del Estado nacional en el control técnico de esas áreas sensibles.