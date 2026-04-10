Milei cruzó al periodismo y defendió su gestión: “Argentina está mucho mejor que en 2023”

En un posteo publicado este jueves en X, el presidente Javier Milei cuestionó con dureza a los medios, sostuvo que la Argentina está “mucho mejor que en 2023” y aseguró que el país tiene el nivel de pobreza más bajo de los últimos siete años. El mensaje se difundió días después del último informe del Indec, que ubicó la pobreza en 28,2% en el segundo semestre de 2025.

El presidente Javier Milei publicó este jueves un extenso mensaje en X bajo el título “PRIMERO LOS DATOS”, en el que apuntó contra el periodismo, defendió el rumbo económico de su gobierno y pidió paciencia frente al impacto social del ajuste.

En su publicación, el mandatario afirmó que “la Argentina está mucho, MUCHO mejor que en 2023” y acusó a los medios de sostener un relato negativo pese a los indicadores oficiales. En ese tramo, afirmó que “resulta insostenible que el 100% de los zócalos televisivos insistan en que ‘todo está mal’ cuando tenemos el nivel de pobreza más bajo de los últimos siete años”.

El mensaje apareció después de la difusión del último informe del Indec sobre pobreza e indigencia en 31 aglomerados urbanos, que mostró que en el segundo semestre de 2025 la pobreza alcanzó al 28,2% de las personas y al 21% de los hogares. Ese mismo reporte indicó una baja frente al 31,6% registrado en el primer semestre de 2025, al 38,1% del segundo semestre de 2024 y al 41,7% del segundo semestre de 2023.

A la vez, Milei aclaró en su posteo que no todos los sectores sociales mejoraron al mismo ritmo. “¿Significa esto que todos están mejor? No”, escribió, aunque insistió en que la tendencia general es positiva y que cambiar el rumbo económico implicaría “dinamitar lo logrado”.

En otro tramo del texto, el Presidente vinculó las dificultades recientes con la herencia recibida y aseguró que los últimos meses fueron duros por “el costo de las bombas que dejaron” quienes gobernaron antes. También sostuvo que la economía “está empezando a levantar vuelo con fuerza” y cerró con otra señal política hacia su núcleo de apoyo: “No nos van a psicopatear. Sabemos exactamente qué hay que hacer y lo estamos haciendo”.

Así, el jefe de Estado volvió a usar las redes para fijar posición política en medio del debate por la situación social y económica, apoyándose en los últimos datos oficiales para reforzar la defensa de su gestión.