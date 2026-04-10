UEPC llevó sus reclamos a la primera audiencia de conciliación y volverá a reunirse con la Provincia el martes

La primera audiencia de conciliación obligatoria entre la UEPC y el Gobierno provincial se realizó este jueves en la Secretaría de Trabajo de Córdoba. El gremio ratificó los puntos definidos por la última Asamblea Provincial y confirmó que habrá un nuevo encuentro el martes 14, al mediodía.

La UEPC participó este jueves de la primera audiencia de conciliación obligatoria en la Secretaría de Trabajo de la provincia, en la ciudad de Córdoba, en el marco del conflicto salarial docente.

Por parte del sindicato asistieron los integrantes de la comisión paritaria: el secretario general Roberto Cristalli; la secretaria adjunta Elizabeth Vidal; la secretaria de Organización Cecilia Palacios; y el secretario de Coordinación Gremial Darío Ricardo.

Según informó el gremio, desde temprano los paritarios fueron acompañados en las inmediaciones del organismo por miembros de la Junta Ejecutiva Central, secretarios generales de delegaciones, otras autoridades sindicales y docentes que se acercaron para visibilizar los reclamos del sector.

Durante la reunión, la UEPC volvió a plantear los puntos incluidos en la resolución de la última Asamblea Provincial. En ese contexto, Cristalli sostuvo: “Nosotros hemos sido muy claros al momento de plantear nuestras demandas y el Gobierno tiene la voluntad política de avanzar en una nueva propuesta”.

El dirigente también señaló que, en caso de que se acepte una nueva oferta salarial, “va a ser incondicional la devolución de los días de paro”.

La próxima reunión entre las partes fue fijada para el martes 14 de abril al mediodía. Sobre ese nuevo escenario de negociación, Cristalli advirtió que “el escenario es complejo”, aunque remarcó: “Vamos a trabajar en conjunto para que podamos poner una propuesta salarial a consideración de las y los docentes”.

En el cierre, el secretario general subrayó que “la conciliación no frena el conflicto ni la lucha, cambia el escenario” y ratificó que el gremio continuará con las acciones que considere necesarias mientras sigue abierta la negociación.