Mayu Sumaj reafirma su perfil sustentable con acciones de reforestación, reciclaje y conservación

La comuna informó que avanza con una serie de iniciativas orientadas al cuidado del entorno natural, en el marco de una política ambiental que apunta a consolidar a Mayu Sumaj como un destino sostenible.

La Comuna de Mayu Sumaj destacó una serie de acciones vinculadas al cuidado ambiental y la preservación del entorno natural, en una línea de trabajo orientada a fortalecer su perfil como comunidad sustentable.

Según se informó, entre las medidas impulsadas se encuentran la reforestación con especies nativas, la recolección diferenciada de residuos y distintas tareas de conservación del bosque.

Desde la comuna señalaron que estas acciones forman parte de una política sostenida de cuidado del ambiente, con el objetivo de preservar los recursos naturales y consolidar una identidad local ligada a la responsabilidad ambiental.

En ese marco, anticiparon además que en los próximos días se darán a conocer en detalle cada una de estas iniciativas.

Con este enfoque, Mayu Sumaj busca seguir avanzando en acciones concretas vinculadas a la sustentabilidad y al resguardo de su entorno.