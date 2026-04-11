sábado, abril 11, 2026
Facebook Instagram Twitter Youtube
Home Valle de Punilla Mayu Sumaj reafirma su perfil sustentable con acciones de reforestación, reciclaje y...

Mayu Sumaj reafirma su perfil sustentable con acciones de reforestación, reciclaje y conservación

La comuna informó que avanza con una serie de iniciativas orientadas al cuidado del entorno natural, en el marco de una política ambiental que apunta a consolidar a Mayu Sumaj como un destino sostenible.

La Comuna de Mayu Sumaj destacó una serie de acciones vinculadas al cuidado ambiental y la preservación del entorno natural, en una línea de trabajo orientada a fortalecer su perfil como comunidad sustentable.

Según se informó, entre las medidas impulsadas se encuentran la reforestación con especies nativas, la recolección diferenciada de residuos y distintas tareas de conservación del bosque.

Desde la comuna señalaron que estas acciones forman parte de una política sostenida de cuidado del ambiente, con el objetivo de preservar los recursos naturales y consolidar una identidad local ligada a la responsabilidad ambiental.

En ese marco, anticiparon además que en los próximos días se darán a conocer en detalle cada una de estas iniciativas.

Con este enfoque, Mayu Sumaj busca seguir avanzando en acciones concretas vinculadas a la sustentabilidad y al resguardo de su entorno.

lajornada
lajornada

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv
MÁS ARTÍCULOS

Artemis II regresó con éxito a la Tierra tras su histórica...

San Antonio de Arredondo puso en marcha las sesiones 2026 del...

Tanti: Paredes destacó el avance de una mejora vial sobre un...

Tala Huasi destacó una nueva jornada de recolección diferenciada con resultados...