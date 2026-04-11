Abril, Mes de la Paella y los Mariscos: Capilla del Monte apuesta al sabor para atraer visitantes

La ciudad impulsa su perfil gastronómico con paellas y mariscos, buscando atraer visitantes y fortalecer la actividad turística local.

Capilla del Monte recordó que sigue con buen suceso la segunda edición de “Abril, Mes de la Paella y los Mariscos”, una propuesta gastronómica que busca consolidarse como uno de los atractivos turísticos destacados de la ciudad serrana. En lo que resta del mes en curso, vecinos y visitantes pueden disfrutar de una variada oferta culinaria en 14 restaurantes locales que se sumaron a la iniciativa.

Con la paella como plato central, cada establecimiento ofrece menús especiales que incluyen distintas opciones de mariscos y preparaciones inspiradas en la cocina mediterránea. La propuesta apunta a combinar sabores tradicionales del mar con el entorno serrano característico de la región, generando una experiencia diferencial para el turismo.

Trabajo en conjunto

Desde el municipio destacaron que la actividad es resultado de un trabajo conjunto con el sector privado, orientado a fortalecer la oferta turística y dinamizar la economía local. Además, subrayaron la importancia de este tipo de propuestas para posicionar a Capilla del Monte como destino gastronómico.

La iniciativa también busca atraer visitantes de distintos puntos del país, aprovechando el flujo turístico de otoño. Para conocer detalles sobre los restaurantes participantes y promociones vigentes, se puede consultar el sitio oficial de la Secretaría de Turismo local: turismocapilla.gob.ar.