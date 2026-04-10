Ribetti propuso controlar la planta política, pero sólo reunió dos votos en el Concejo de Representantes

El concejal Daniel Ribetti presentó un proyecto de ordenanza para reducir el gasto en personal político y de planta municipal, con el argumento de aliviar la presión tributaria sobre vecinos y comerciantes. La iniciativa fue acompañada únicamente por Pía Felpeto y terminó girada a comisión.

El concejal Daniel Ribetti presentó en la sesión de ayer del Concejo de Representantes un proyecto de ordenanza denominado “Control de la planta política”, con el objetivo de avanzar sobre el gasto en personal, la partida más alta del presupuesto municipal, y plantear un esquema de contención que, según sostuvo, permita reducir la presión tributaria sobre vecinos y comerciantes.

La iniciativa sólo obtuvo dos votos positivos: el del propio Ribetti y el de la concejala Pía Felpeto, quien además acompañó el proyecto con su firma y lo defendió durante el tratamiento.

Según los fundamentos expuestos, la propuesta parte de un diagnóstico crítico sobre la situación económica local. De acuerdo con el planteo del edil, la ciudad atraviesa una fuerte caída en la actividad turística y eso impacta de manera directa en la recaudación. En ese sentido, señaló que al cierre de la temporada 2015 la Secretaría de Turismo había informado más de 1.600.000 visitantes y que el pago de tasas y contribuciones representaba el 26% del presupuesto, mientras que en 2026 esa proporción bajó al 15%, con una merma de casi un millón de turistas, según datos oficiales del propio municipio.

“Viene menos gente, hay menos movimiento económico y los vecinos ya no pueden seguir sosteniendo con sus impuestos un gasto que no se adecua a esta realidad”, expresó Ribetti.

Qué propone el proyecto

La ordenanza impulsada por el concejal incluye una serie de medidas orientadas a racionalizar el gasto vinculado a la planta política y de personal. Entre ellas, propone desacoplar los aumentos salariales de la planta política respecto de los correspondientes a los trabajadores municipales, condicionar cualquier incremento en los haberes de los funcionarios a que el coeficiente de liquidez del municipio supere el valor uno, establecer un tope de empleados equivalente al 1,5% de la población y suspender la incorporación de nuevo personal hasta después de las próximas elecciones.

Para Ribetti, la planta de personal supera ampliamente los índices estándar de relación entre empleados y habitantes, y una parte importante de esa estructura corresponde a lo que definió como “militancia rentada”.

El concejal también cuestionó el rumbo económico del Ejecutivo municipal. “Frenaron la construcción, mantenemos tasas de Industria y Comercio entre las más altas de la provincia, el turismo internacional prometido nunca llegó y faltan inversiones estructurales como la planta de agua potable en Cuesta Blanca. La ciudad está detonada en varios servicios”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que el intendente aplicó un ajuste, pero recortando obras de infraestructura, transporte público y otras prestaciones dirigidas a los vecinos, “mientras las cuentas políticas siguen intactas”.

Aunque el proyecto ingresó formalmente al Concejo, la tabla fue rechazada y la iniciativa fue derivada a comisión. Según advirtió el propio Ribetti, en esa instancia “difícilmente se tratará”.