En Córdoba, los alimentos subieron 14,85% en el primer trimestre y una familia necesitó más de $664 mil solo para comer en marzo

La Canasta Básica Alimentaria relevada en la ciudad de Córdoba registró en marzo una suba de 2,20% y acumuló un alza de 14,85% en el primer trimestre de 2026. En ese contexto, una familia tipo necesitó $664.113 solo para cubrir sus compras de alimentos, mientras que las carnes volvieron a liderar los aumentos.

Una familia tipo de la ciudad de Córdoba, integrada por dos adultos y dos hijos en edad escolar, necesitó en marzo de 2026 un total de $664.113 para cubrir únicamente sus compras de alimentos.

El dato surge del relevamiento de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) realizado por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba, que en el tercer mes del año registró una suba promedio de 2,20%. Con ese resultado, el aumento acumulado en el primer trimestre llegó a 14,85%.

La medición también mostró que, en comparación con marzo de 2025, la CBA tuvo un incremento interanual de 44,16%, interrumpiendo la tendencia descendente que se había observado durante buena parte del año pasado.

Por otra parte, la Canasta Básica Total (CBT), que además de alimentos contempla bienes y servicios esenciales no alimentarios, se ubicó en $1.441.234. Ese es el umbral de ingresos por debajo del cual un hogar es considerado pobre.

Las carnes, otra vez al frente de los aumentos

Dentro del relevamiento, el rubro Carnes volvió a ser el de mayor impacto en el bolsillo. En el primer trimestre del año acumuló una suba de 20,43%, consolidando la tendencia alcista que ya se venía observando en el segundo semestre de 2025.

Entre los productos con mayores incrementos aparecen la carne molida, con 31,05%; la falda, con 29,57%; la nalga, con 20,16%; el pollo, con 20,04%; y el asado, con 19,93%.

El peso de este rubro dentro de la canasta fue tal que en marzo las carnes representaron por primera vez más de la mitad del costo total de la CBA, con una participación de 51,88%.

Detrás de las carnes también se destacaron los aumentos en Frutas y Verduras, con 12,15%; Huevos y Lácteos, con 6,56%; y Almacén, con 5,39% en lo que va del año.

El defensor del Pueblo adjunto de la Provincia, Carlos Galoppo, advirtió que “los precios de los alimentos más básicos siguen en alza y eso afecta principalmente a las familias de menor poder adquisitivo, que son las que destinan la mayor parte de sus ingresos para comer”.

En la misma línea, el informe del Área de Estadísticas de la Defensoría sostuvo que “persiste una presión inflacionaria relevante en términos interanuales, especialmente en los alimentos, lo que continúa afectando el poder adquisitivo de los hogares cordobeses”.