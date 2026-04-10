Córdoba recibe al Rally Sudamericano: recorrerá ocho localidades y más de 530 km de carrera

El evento se disputará del 17 al 19 de abril en Mina Clavero, junto al Rally Argentino. Tendrá 534,44 km totales, con 175,54 km cronometrados y 13 pruebas especiales. Llaryora destacó el impacto turístico y económico: “Córdoba es la capital argentina del rally”.

Córdoba será escenario de una nueva fecha del FIA Rally Sudamericano, que se disputará del 17 al 19 de abril en Mina Clavero, en conjunto con el Rally Argentino, consolidando a la provincia como uno de los principales polos del automovilismo regional.

La competencia, correspondiente a la segunda fecha del calendario, abarcará un total de 534,44 kilómetros —de los cuales 175,54 serán cronometrados— y recorrerá ocho localidades a través de 13 pruebas especiales en los tradicionales caminos serranos.

El lanzamiento oficial fue encabezado por el gobernador Martín Llaryora en el Centro Cívico del Bicentenario, donde remarcó el valor estratégico de este tipo de eventos para la provincia.

“Córdoba es la capital argentina del rally, está en la sangre cordobesa”, afirmó el mandatario, y subrayó que la realización del evento es resultado del trabajo conjunto entre la Provincia, municipios y organizaciones del sector.

El gobernador puso en valor el impacto del rally en la actividad turística y económica, al señalar que estos eventos “generan empleo, dinamizan la hotelería y la gastronomía, y posicionan a Córdoba a nivel nacional e internacional”.

En ese sentido, vinculó la competencia con una política sostenida de impulso a la economía naranja, que incluye la organización de eventos deportivos y culturales de gran escala.

Cómo será la competencia

La actividad comenzará el viernes 17 con el shakedown en el Burrodromo de Mina Clavero (1,74 km), entre las 10:00 y las 13:00, mientras que a las 20:00 se realizará la rampa simbólica de largada frente al Casino.

El sábado 18 se disputará la Etapa 1, la más extensa del fin de semana, con siete tramos y 93,10 kilómetros cronometrados, incluyendo especiales como Tala Cañada – Río Jaime, El Cruce – Ambul y El Mirador – Cuesta de San Luis.

El domingo 19 se correrá la Etapa 2, con seis pruebas especiales y 82,44 kilómetros. Entre los tramos destacados figuran El Faro – San José, Ciénaga de Allende – Mina Clavero y Giulio Cesare – Mina Clavero, cuyo segundo paso será el Power Stage, que definirá la clasificación final.

La competencia culminará a las 15:03 con el ingreso al parque cerrado y la premiación se realizará desde las 16:00 en el Casino de Mina Clavero.

Córdoba, sede de grandes eventos

El ministro de Vinculación Comunitaria y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, señaló que la realización del rally “permite posicionar a Córdoba en el escenario internacional y acercar eventos de primer nivel a los cordobeses”.

A su turno, el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, destacó el trabajo conjunto para concretar la competencia y remarcó que “Córdoba respira rally”.

En tanto, el intendente de Mina Clavero, Luis Quiroga, valoró la articulación entre los distintos niveles del Estado y las instituciones del sector para el regreso de la categoría a la región.