San Antonio de Arredondo puso en marcha las sesiones 2026 del Consejo de Planificación Urbana Ambiental

La primera reunión del año del CAPUA abordó temas vinculados a la planificación urbana y ambiental de la localidad, con avances en proyectos, elección de autoridades y convocatoria a la participación vecinal.

La Municipalidad de San Antonio de Arredondo llevó adelante la primera sesión del período 2026 del Consejo de Planificación Urbana Ambiental (CAPUA), con el inicio de un nuevo ciclo de trabajo orientado al desarrollo de la localidad.

Durante el encuentro se trataron distintos temas vinculados a la planificación urbana y ambiental, entre ellos la consideración del Acta N° 15/2025, la elección de autoridades del Consejo y la conformación de la comisión del Foro Urbano Ambiental.

Según se informó, también se presentaron avances del Proyecto Clara de Asís y de las tareas de ordenamiento y mapeo desarrolladas por el INTA.

La agenda incluyó además la exposición del informe técnico del equipo a cargo de Fernando Barri, el análisis de los resultados de una encuesta realizada a vecinos y vecinas, la correspondencia del Departamento Ejecutivo Municipal y aspectos relacionados con el Código de Edificación.

Desde el municipio señalaron que el CAPUA constituye un ámbito clave para el desarrollo estratégico de San Antonio de Arredondo, ya que allí se proyectan y analizan acciones con impacto directo en el crecimiento urbano y en el cuidado del ambiente.

En ese marco, se invitó a la comunidad a participar a través de la encuesta disponible en redes sociales, con el objetivo de sumar aportes que permitan fortalecer las instancias de participación y construir diagnósticos ligados a las necesidades de vecinos y vecinas.