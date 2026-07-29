Agosto llega con aumentos: qué sube y qué todavía falta confirmar

Las prepagas y los alquileres tendrán nuevas actualizaciones en todo el país. También aumentarán los trenes metropolitanos y el agua de AySA, mientras todavía se esperan definiciones sobre la luz, el gas y los combustibles.

Agosto comenzará con nuevos aumentos que impactarán sobre los gastos de los hogares argentinos. Las cuotas de la medicina prepaga, los alquileres que deban actualizarse y algunos servicios públicos tendrán modificaciones desde los primeros días del mes.

Sin embargo, no todas las subas alcanzarán a todo el país. Los incrementos confirmados para los trenes metropolitanos y el servicio de AySA se concentran en el Área Metropolitana de Buenos Aires, mientras que las tarifas de transporte y otros servicios del interior dependen de cada provincia o municipio.

Prepagas: aumentos de hasta el 2,1%

Las principales empresas de medicina prepaga informaron incrementos de entre 1,8% y 2,1% para agosto, de acuerdo con el plan contratado, la edad de los afiliados y la región del país.

OSDE, Avalian y Sancor Salud aplicarán una actualización del 1,9%, en línea con la inflación de junio. Swiss Medical comunicó un incremento del 1,8%, mientras que en algunos planes de Galeno la suba llegará al 2,1%.

Los porcentajes también podrán trasladarse a los copagos por consultas, estudios y otras prestaciones, según las condiciones definidas por cada compañía.

Los nuevos valores fueron registrados en la plataforma de la Superintendencia de Servicios de Salud, donde las empresas deben informar mensualmente el precio de cada plan por franja etaria y zona geográfica.

Alquileres: el aumento depende de cada contrato

Los inquilinos que deban actualizar el valor de su alquiler en agosto tendrán porcentajes diferentes según el índice, la periodicidad y las condiciones establecidas en el contrato.

Como referencia, los contratos ajustados por el Índice para Contratos de Locación (ICL) registrarán incrementos cercanos al 8,96% si la actualización es trimestral, 12,14% si es cuatrimestral, 16,58% si es semestral y 31,52% cuando corresponda una revisión anual.

Así, un alquiler de $500.000 con actualización trimestral pasaría a aproximadamente $544.800. Con un ajuste semestral, llegaría a unos $582.900, mientras que una actualización anual lo elevaría a cerca de $657.600.

Los porcentajes pueden variar de acuerdo con la fecha exacta de inicio del contrato. Desde la derogación de la anterior Ley de Alquileres, propietarios e inquilinos pueden acordar libremente el índice y la frecuencia de las actualizaciones.

Los trenes metropolitanos aumentarán un 10,5%

Los servicios ferroviarios del AMBA tendrán desde agosto el segundo tramo del esquema de aumentos escalonados dispuesto por la Secretaría de Transporte.

El boleto mínimo con tarjeta SUBE registrada pasará de alrededor de $380 a $420, lo que representa una suba del 10,5%.

El incremento alcanzará a las líneas Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza. Quienes no tengan la tarjeta SUBE nominalizada deberán abonar una tarifa superior.

La actualización corresponde exclusivamente a los trenes metropolitanos y no debe interpretarse como un aumento general para todos los servicios ferroviarios del país.

AySA aplicará una suba del 3%

Las facturas de Agua y Saneamientos Argentinos tendrán un incremento efectivo del 3% durante agosto.

La medida alcanza a los usuarios ubicados dentro del área de concesión de la empresa, que comprende la Ciudad de Buenos Aires y municipios del conurbano bonaerense.

La resolución contempla reducciones específicas para determinadas zonas y establece que los beneficiarios de la tarifa social recibirán un descuento adicional destinado a neutralizar el efecto del aumento mientras mantengan vigente el beneficio.

Qué ocurrirá en Córdoba

Hasta este miércoles no se había anunciado un nuevo incremento general para agosto en el transporte urbano de la ciudad de Córdoba.

El boleto ya había sido actualizado durante julio y pasó de $1.720 a $2.150, luego de permanecer nueve meses sin modificaciones.

Ese aumento se encuentra vigente desde el sábado 18 de julio, por lo que no corresponde incluirlo entre las subas que comenzarán específicamente en agosto.

En el resto de la provincia, los valores del transporte, el agua y otros servicios dependen de las decisiones adoptadas por los municipios, las prestadoras y los organismos reguladores correspondientes.

Luz, gas y combustibles, todavía sin definición completa

Al cierre de esta nota, el Gobierno nacional todavía no había publicado el cuadro integral de actualizaciones que regirá en agosto para las tarifas de electricidad y gas.

También resta conocer qué ocurrirá con los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, cuya actualización puede trasladarse al precio de la nafta y el gasoil.

Por ese motivo, los porcentajes vinculados con esos servicios no pueden considerarse definitivos hasta que sean publicados en el Boletín Oficial o comunicados formalmente por las autoridades y las empresas prestadoras.