Comisión Libra: citan a Karina Milei pero crece la tensión por su posible ausencia

La oposición avanza en la investigación por la criptomoneda y evalúa pedir la intervención de la Justicia si persiste el incumplimiento de funcionarios del Gobierno.

La Comisión investigadora del caso Libra volverá a reunirse este martes a las 16, con la expectativa de escuchar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aunque entre los legisladores opositores hay nula confianza en que concurra de manera voluntaria.

La citación forma parte de una serie de convocatorias que, en su mayoría, ya fueron desoídas por distintos funcionarios del oficialismo. Ante esta situación, la comisión —presidida por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica)— analiza solicitar al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi que disponga la comparecencia por la fuerza pública, una herramienta ya utilizada frente a reiteradas ausencias de testigos clave.

Funcionarios ausentes y advertencias

Junto a Karina Milei, también fueron convocados el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva, y el de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paulo Starc, quienes ya habían faltado a la primera citación.

La oposición recuerda que tampoco asistieron el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, ni la exfuncionaria del Ministerio de Justicia María Florencia Zicavo, a quien incluso se le rechazó un recurso judicial para evitar presentarse.

“Hace un mes el vocero presidencial prometió colaboración con el Congreso, pero la realidad muestra todo lo contrario”, afirmó Ferraro en redes sociales, señalando que el Gobierno “intenta obstruir” el avance de la investigación.

Empresarios y ministros en la mira

Además de funcionarios, fueron citados como testigos el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y los empresarios vinculados a la promoción de la criptomoneda: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales.

Ferraro indicó que, en el caso del ministro, se le ofreció un encuentro reservado para que brinde información “sin limitaciones”, y que se le dio un plazo de 72 horas para remitir documentación pendiente.

Próximos pasos

La oposición adelantó que, si Karina Milei vuelve a incumplir el llamado —con plazo hasta el 30 de septiembre—, la comisión solicitará el auxilio de la fuerza pública.

“Esto no es un show ni un juego: es una investigación seria sobre corrupción, y si los funcionarios insisten en no presentarse, deberán atenerse a las consecuencias”, advirtió Ferraro.