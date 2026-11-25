El accidente ocurrió este miércoles por la mañana en la esquina de avenida Sarmiento y Ameghino. Las conductoras fueron asistidas por un servicio de emergencias y Bomberos Voluntarios.

Dos mujeres de 27 y 35 años resultaron lesionadas durante la mañana de este miércoles tras un choque entre un automóvil y una motocicleta en la intersección de avenida Sarmiento y Ameghino, en barrio Centro, de Villa Carlos Paz.

Por causas que se investigan, un Renault Clio, conducido por la mujer de 27 años, colisionó con una motocicleta Honda Biz, guiada por la conductora de 35 años.

Personal del Escuadrón Motorizado Enduro (EME) acudió al lugar y constató la colisión entre ambos vehículos.

También intervinieron el servicio de emergencias Vittal y personal de Bomberos Voluntarios, quienes asistieron a las dos mujeres.

Tras recibir las primeras atenciones, ambas fueron trasladadas al Hospital Municipal Gumersindo Sayago para una mejor valoración médica.