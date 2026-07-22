Cuota alimentaria, jubilaciones y cuidado personal: cómo acceder a asesoramiento en Mayu Sumaj

El servicio funciona los viernes, de 9 a 12, en el Punto de Acompañamiento Integral para la Familia. Atiende consultas sobre cuota alimentaria, jubilaciones, derechos de las infancias y otras situaciones.

La Comuna de Mayu Sumaj brinda un espacio de asesoramiento legal destinado a vecinos y vecinas que necesiten orientación ante diferentes situaciones personales o familiares.

El servicio funciona los viernes, de 9 a 12, en el Punto de Acompañamiento Integral para la Familia, ubicado en Los Cocos 173, esquina Los Ceibos.

Entre las consultas que pueden realizarse se encuentran aquellas relacionadas con cuota alimentaria, jubilaciones y pensiones, derechos de niñas, niños y adolescentes, cuidado personal, accidentes de tránsito y laborales.

El espacio también recibe consultas legales de carácter general, con el objetivo de orientar y acompañar a quienes necesiten conocer los pasos a seguir ante una determinada problemática.

Para solicitar información o realizar consultas se encuentra disponible el WhatsApp 3541 523232.

Desde la Comuna señalaron que la propuesta forma parte de las acciones destinadas a acercar servicios y brindar acompañamiento a las familias de la localidad.